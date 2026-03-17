Sikorski bezlitosny dla prezydenta, o co tu chodzi? "Nie ma wiedzy"

Minister Spraw Zagranicznych ostro skrytykował prezydenta, zarzucając mu brak kompetencji i uprawnień do prowadzenia polityki europejskiej.

Spór dotyczy także blokowania nominacji ambasadorów, co paraliżuje polską dyplomację w kluczowych placówkach.

Prezydent blokuje kluczowe nominacje, w tym do Waszyngtonu i Włoch. Czy dyplomatyczny pat zostanie przełamany?

Prezydent bez konstytucyjnych uprawnień i wiedzy?

Sikorski nie przebierał w słowach, pisząc na portalu X, że prezydent Nawrocki "nie ma ani uprawnień konstytucyjnych, ani wiedzy, tak urzędniczej jak osobistej, do zajmowania się polityką europejską". Zdaniem szefa MSZ, prawdziwym patriotyzmem byłoby "dobre sprawowanie urzędu, a nie kolejne próby zagarniania władzy". Te słowa to kolejny akt w narastającym sporze między rządem a ośrodkiem prezydenckim.

Ambasadorowie czekają na nominacje

Krytyka Sikorskiego dotyczy również kwestii obsady placówek dyplomatycznych. Minister przypomniał, że kierownicy "placówek wojennych" w Teheranie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kijowie nadal czekają na nominacje ambasadorskie. Już pod koniec lutego Sikorski apelował do prezydenta o przyspieszenie tych decyzji, wyrażając nadzieję na porozumienie.

Długotrwały spór o dyplomację

Konflikt o nominacje ambasadorskie trwa od marca 2024 roku. Wówczas MSZ zdecydowało o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów i wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał, że żaden ambasador nie może zostać powołany ani odwołany bez jego podpisu. W efekcie w wielu placówkach funkcje kierownicze pełnią chargé d’affaires, a nie pełnoprawni ambasadorowie.

Prezydent Nawrocki, podobnie jak jego poprzednik, ma swoje zastrzeżenia. Szczególnie sprzeciwia się nominacjom Bogdana Klicha na ambasadora w Waszyngtonie oraz Ryszarda Schnepfa na chargé d’affaires we Włoszech. Ta sytuacja paraliżuje polską dyplomację w ważnych regionach świata i stawia pod znakiem zapytania efektywność działań zagranicznych państwa.

Co dalej z polską dyplomacją?

Patowa sytuacja między rządem a prezydentem budzi obawy o stabilność i skuteczność polskiej polityki zagranicznej. Brak pełnoprawnych ambasadorów w kluczowych placówkach może osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej i utrudniać realizację strategicznych celów. Pozostaje pytanie, kiedy strony konfliktu dojdą do porozumienia i czy uda się zażegnać kryzys dyplomatyczny.

