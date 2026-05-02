Nawrocki ogłosił ważną decyzję 2 maja. Powołał nową radę

Karol Nawrocki ogłosił powołanie nowej Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą 2 maja, w Dniu Polonii.

Na czele Rady stanął Konstanty Radziwiłł, a wiceprzewodniczącymi zostali Anna Maria Anders i Tadeusz Antoniak.

Prezydent podkreślił, że Polska to wspólnota ludzi rozsianych po świecie, niezależnie od pokoleń.

Nowe przywództwo dla Polonii: Konstanty Radziwiłł i jego zastępcy

Powołanie Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą to znaczący krok w kierunku zinstytucjonalizowania wsparcia dla rodaków poza granicami kraju. Uroczystość, która odbyła się 2 maja, była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom polonijnym, co stanowiło symboliczne uhonorowanie ich wkładu w pielęgnowanie polskości. Kluczowym momentem było jednak ogłoszenie składu Rady, na której czele stanął Konstanty Radziwiłł. Jego bogate doświadczenie polityczne i dyplomatyczne, w tym pełnienie funkcji ministra zdrowia oraz ambasadora Polski na Litwie, czyni go osobą o szerokich kompetencjach i znajomości specyfiki funkcjonowania Polonii.

Wiceprzewodniczącymi Rady zostali również doświadczeni przedstawiciele życia publicznego i polonijnego. Do grona tego dołączyła Anna Maria Anders, była ambasador RP we Włoszech i senator, której działalność na arenie międzynarodowej jest doskonale znana. Drugim wiceprzewodniczącym został Tadeusz Antoniak ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, co podkreśla znaczenie historycznej pamięci i zasług kombatanckich dla kształtowania tożsamości Polonii. Taki skład Rady, łączący doświadczenie polityczne, dyplomatyczne i społeczne, ma zapewnić kompleksowe podejście do wyzwań i potrzeb Polaków mieszkających poza ojczyzną.

Polska jako wspólnota ponad granicami: Przesłanie prezydenta Karola Nawrockiego

Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie, w którym mocno podkreślił, że Polska "nie jest tylko miejscem na mapie", ale przede wszystkim "wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie, na wszystkich szerokościach geograficznych". Ta definicja odzwierciedla głębokie zrozumienie dla złożoności i rozproszenia polskiej diaspory, która kształtowała się przez stulecia. Prezydent przypomniał o różnych falach emigracji, które na przestrzeni dziejów opuszczały Polskę.

Pierwsza wielka fala, jak zaznaczył, miała miejsce, gdy Polacy "pozbawieni swojego państwa musieli opuszczać swoją ojcowiznę". Kolejna wiązała się z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Prezydent Nawrocki zwrócił uwagę również na tych Polaków, którzy nigdy nie opuścili swojej ojcowizny, lecz "za sprawą arbitralnego przesunięcia granic po roku czterdziestym piątym pozostali Polakami tam, gdzie rodzili się ich przodkowie". To ważne podkreślenie losów Polaków na Kresach Wschodnich i ich niezłomnej postawy.

Losy Polaków na emigracji: Od przymusu do wyboru

Prezydent Nawrocki w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił kolejne etapy migracji Polaków. Wspomniał o tych, którzy zostali "wypchnięci przez sowieckich kolonialistów po roku 1945", a także o tych, którzy emigrowali w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i po wprowadzeniu stanu wojennego. Podkreślił, że często decyzje o wyjeździe nie były wynikiem wolnego wyboru, lecz konieczności.

"Chcieli zostać, ale mieli odwagę, aby walczyć o wolność i solidarność i tego komuniści nie mogli im wybaczyć" – zauważył prezydent, oddając hołd tym, którzy poświęcili osobiste bezpieczeństwo dla wyższych wartości.

Niezależnie od przyczyn emigracji, czy były to decyzje polityczne, czy osobiste, prezydent Nawrocki wskazał na łączący wszystkich Polaków za granicą element, miłość do Polski i przywiązanie do narodowych symboli.

"Polska jest po prostu głęboko w waszym sercu, niezależnie od tego, od ilu pokoleń pozostajecie za granicami Rzeczpospolitej" – mówił prezydent, wzbudzając poczucie wspólnoty i przynależności.

Perspektywy na przyszłość. Nowe mechanizmy i zachęty do powrotów

W kontekście powołania Rady i wzmocnienia więzi z Polonią, prezydent Karol Nawrocki zasygnalizował również plany dotyczące zachęcania Polaków z zagranicy do powrotów do kraju. Mówił o potrzebie stworzenia "nowego mechanizmu", który ułatwiłby proces reintegracji i powrotu do ojczyzny. Choć szczegóły tego mechanizmu nie zostały jeszcze przedstawione, zapowiedź ta jest istotnym sygnałem dla Polonii, że Polska pamięta o swoich obywatelach i dąży do stworzenia warunków sprzyjających ich powrotowi.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą, obchodzony 2 maja od 2002 roku, jest świętem państwowym ustanowionym przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. Ma on na celu uhonorowanie wszystkich Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami kraju, którzy przez lata zabiegali o polską niepodległość i wyrażali swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej. Powołanie Rady z Konstantym Radziwiłłem na czele wpisuje się w ten kontekst, nadając nową dynamikę działaniom na rzecz wzmocnienia globalnej polskiej wspólnoty.

16

Trela MOCNO: NIKT POWAŻNIE PL2050 POWAŻNIE NIE TRAKTUJE! | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.