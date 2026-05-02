Ukochana Łukasza Litewki zabrała głos. Zrobiła to w sposób, który chwyta za serce

Tragiczna śmierć Łukasz Litewka wstrząsnęła Polską

Jego partnerka publikuje przejmujący wpis i muzyczny symbol żałoby

Utwór Dawid Podsiadło „Mori” nabiera dziś wyjątkowego znaczenia

„Dziś umarłam razem z Tobą”. Słowa, które zostają na zawsze

Po tragedii ukochana posła nie kryła bólu. W jednym z pierwszych wpisów napisała:

„Dziś umarłam razem z Tobą. Moja miłość, moje wszystko. Zawsze będę Cię kochać. Do zobaczenia”

Te słowa poruszyły tysiące osób. Później w rozmowie medialnej opowiadała o dramatycznych chwilach tuż po wypadku, próbowała dotrzeć na miejsce zdarzenia, jednak nie została dopuszczona przez służby.

Ich historia była wyjątkowa. Połączyła ich miłość do zwierząt i wspólne działania społeczne. Znali się od trzech lat. Jak mówiła, był „najlepszym człowiekiem”, jakiego spotkała.

Jedna piosenka, ogrom emocji

W sobotę 2 maja Natalia opublikowała na stories na Instagramie utwór „Mori” autorstwa Dawid Podsiadło. To nie był przypadek. Piosenka opowiada o przemijaniu, stracie i świadomości, że życie może skończyć się nagle. W obecnym kontekście jej słowa nabierają szczególnej mocy.

W tekście piosenki, artysta snuje wizję pośmiertnego oczekiwania, gdzie zmarły obiecuje zabrać ze sobą "bukiet róż" i cierpliwie czekać "przy bramie", z nadzieją, że ukochana osoba kiedyś na niego "spojrzy". Podkreśla, że pamięta "każdy dzień" spędzony razem i że "miejsce będzie zawsze obok" niego, czekając, aż i ona "dołączy". Te wersy, pełne czułości i obietnicy wiecznej pamięci, rezonują z uczuciami Natalii i wielu osób, które doświadczyły straty bliskiej osoby.

Łukasz Litewka – życie poświęcone innym

Łukasz Litewka był postacią niezwykle cenioną za swoją działalność społeczną i charytatywną. Jego fundacja TeamLitewka aktywnie angażowała się w pomoc potrzebującym, w tym chorym dzieciom i ratowaniu zwierząt. Wykorzystywał media społecznościowe do organizacji zbiórek na sprzęt rehabilitacyjny czy wsparcie dla ofiar wypadków, zawsze z ogromnym sercem i empatią. Jego bezinteresowność i gotowość do działania na rzecz innych sprawiły, że był postrzegany jako prawdziwy społecznik i wzór do naśladowania.

Uroczystości pogrzebowe i pośmiertne odznaczenie

Środowe uroczystości pogrzebowe, zorganizowane przez Kancelarię Sejmu, zgromadziły nie tylko rodzinę i przyjaciół, ale także najważniejszych przedstawicieli władz państwowych. Wśród nich znaleźli się prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, premier Donald Tusk oraz liczni parlamentarzyści. Msza żałobna odbyła się w kościele parafii św. Joachima w Sosnowcu, gdzie zgromadzone tłumy pożegnały posła brawami, gdy trumna była wnoszona do świątyni. Był to wyraz ogromnego szacunku i uznania dla jego życia i pracy.

Podczas ceremonii, prezydent Nawrocki wręczył ojcu zmarłego, Zdzisławowi Litewce, przyznany pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. To odznaczenie jest dowodem na to, że Łukasz Litewka był postacią wybitną, której zasługi dla społeczeństwa zostały dostrzeżone i docenione na najwyższym szczeblu państwowym.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat