Od barmana we Włoszech do kandydata na szefa rządu. Tak potoczyły się losy Przemysława Czarnka

Przemysław Czarnek pochodzi z Koła, dorastał w Goszczanowie, a w wieku 15 lat trafił pod opiekę wuja – księdza i profesora KUL, co ukształtowało jego późniejszą drogę akademicką i polityczną.

Związany z KUL, jako prawnik konstytucjonalista, współpracował z organizacjami katolickimi (Ordo Iuris), prowadził działalność gospodarczą i stopniowo wchodził do polityki, aż w 2015 r. został wojewodą lubelskim, a w 2019 r. posłem PiS.

Jako minister edukacji i nauki był inicjatorem kontrowersyjnych reform („lex Czarnek”), a w kolejnych latach awansował w strukturach PiS, stając się jednym z kluczowych polityków partii i kandydatem na premiera w wyborach 2027 r.

Eksperci chwalą Czarnka jako kandydata, który może przyciągnąć do PiS wyborców skrajnej prawicy, ale ostrzegają, że jego osoba może zniechęcić elektorat centroprawiciwy.

Kariera u boku wuja z Lublina

Przemysław Czarnek urodził się w Kole, a dzieciństwo spędził we wsi Goszczanów w województwie łódzkim. Jego matka była pielęgniarką, a ojciec kierowcą zawodowym. Matka zmarła w 2001 r. na skutek choroby nowotworowej (Czarnek miał wówczas 24 lata), a osiem lat później odszedł ojciec, chorujący na stwardnienie rozsiane. Przyszły polityk PiS wcześnie opuścił rodzinny dom — w wieku 15 lat rodzice oddali go pod opiekę wuja, księdza prof. Jerzego Pałuckiego (+ 68 l.) z Lublina, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Decyzja ta miała istotny wpływ na późniejszą karierę akademicką i polityczną ówczesnego nastolatka.

Po ukończeniu liceum Czarnek rozpoczął studia na KUL, gdzie w 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2015 r. habilitację. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Wykładał również w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Gdy w 2020 r. został profesorem uczelni na KUL, spotkało się to z krytyką części środowiska akademickiego, które wskazywało na jego niewielki dorobek naukowy.

Od początku kariery zawodowej Czarnek współpracował z organizacjami katolickimi, m.in. z fundacją Servire Veritati – Instytut Edukacji Narodowej oraz z Ordo Iuris, z którą związany jest do dziś.

Przemysław Czarnek był królem parkietu we włoskim hotelu. Tam poznał piękną małżonkę

Interesującym epizodem z jego młodości była praca we Włoszech w latach 90., gdzie był m.in. barmanem i pracownikiem hotelu, a później prowadził działalność budowlaną. W latach 2001–2014 Przemysław Czarnek był wspólnikiem swojego wuja Mariusza Pałuckiego w biurze podróży Mediterran Travel, a od 2005 r. współprowadził z nim lubelski oddział firmy komputerowej Optimus.

Asystent posła PiS

Do polityki wszedł wcześnie, bo już w 1998 r., kiedy dzięki kontaktom wuja uczestniczył w kampanii wyborczej do sejmiku województwa lubelskiego. Rok później, jako student, pracował w Urzędzie Miasta Zamość jako asystent i rzecznik prasowy prezydenta Marka Grzelaczyka. W tym okresie poznał posła PiS Sławomira Zawiślaka (63 l.), a w 2005 r. został jego asystentem prawnym.

Przełomem w karierze Przemysława Czarnka był grudzień 2015 r., gdy został wojewodą lubelskim, choć nie należał jeszcze wtedy do PiS. W 2016 r. jako wojewoda współorganizował marsz blokujący manifestację Komitetu Obrony Demokracji. Działacze KOD zarzucali mu zaś wspieranie Obozu Narodowo-Radykalnego, organizacji, która przed wojną odwoływała się do faszyzmu.

Część mieszkańców województwa lubelskiego pozytywnie oceniła pracę Czarnka jako wojewody, co przełożyło się na pozytywny wynik w wyborach parlamentarnych w 2019 r., kiedy zdobył mandat posła PiS z okręgu lubelskiego (ponad 87 tys. głosów).

Czarnek wspomniał jedną z najważniejszych osób w swoim życiu. Mamy zdjęcie

1 stycznia 2021 r. poseł Czarnek objął funkcję ministra edukacji i nauki po połączeniu dwóch resortów. Zapowiadał wówczas m.in. ograniczenie podstawy programowej oraz rozszerzenie jej o treści dotyczące Jana Pawła II i żołnierzy wyklętych. Jednocześnie deklarował przeciwdziałanie wpływom ideologii lewicowych i liberalnych w edukacji oraz przywrócenie obowiązkowego wyboru między religią a etyką.

Uczniowie i nauczyciele kontra minister

Nominacja Czarnka wywołała protesty części uczniów, nauczycieli i środowisk akademickich. Demonstracje odbywały się m.in. w Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu. Uczniowie w ramach akcji „Czarny Tydzień” przychodzili do szkół ubrani na czarno.

W 2021 r. Czarnek przedstawił projekt zmian w Prawie oświatowym, wzmacniający rolę kuratorów oświaty. Propozycje zakładały m.in. uzależnienie prowadzenia zajęć dodatkowych w szkołach od zgody kuratora oraz możliwość odwołania dyrektora bez wypowiedzenia. Projekt określono mianem „lex Czarnek”. - Minister chce, żeby edukacja była zideologizowana, zcentralizowana i podporządkowana interesowi jednej partii. Polska szkoła ma twarz nauczycielki, uczennicy, dyrektorki szkoły. Nie chcemy ministra Czarnka. Precz z Czarnkiem! – powiedziała w czerwcu 2021 r. pod siedzibą MeiN Dorota Łoboda, szefowa organizacji Rodzice przeciwko reformie edukacji, przewodnicząca Komisji Edukacji, warszawska radna KO. Minister odpowiadał na krytykę słowami: „To jest wrzawa organizacji lewackich, lewicowo-liberalnych, neomarksistowskich, które dokonały pochodu rewolucyjnego na wielu uczelniach wyższych”.

W marcu 2022 r. prezydent Andrzej Duda zawetował jednak „lex Czarnek” argumentując to potrzebą ograniczenia sporów politycznych w czasie wojny w Ukrainie.

Niedoszły kandydat na prezydenta

W wyborach 15 października 2023 r. Przemysław Czarnek ponownie został posłem, a w 2024 r. wybrano go szefem okręgu lubelskiego PiS. W czerwcu 2025 r. został wiceprezesem partii. Kierownictwo PiS rozważało jego kandydaturę w wyborach prezydenckich w 2025 r., jednak ostatecznie postawiono na Karola Nawrockiego, prezesa IPN. 7 marca 2026 r. Jarosław Kaczyński ogłosił, że Czarnek będzie kandydatem PiS na premiera w wyborach w 2027 r. Chociaż polityk jest z frakcji „maślarzy” krytykujących Mateusza Morawieckiego (58 l.), to ma coś wspólnego z byłym premierem – on także przepisał majątek na żonę. Chodzi o dom Czarnków pod Lublinem, którego wartość w 2023 r. szacowana była na milion złotych.

Co o Przemysławie Czarnku, jako kandydacie na premiera sądzą eksperci? - Przemysław Czarnek należy do frakcji wolnorynkowej, odstając nieco od profilu Prawa i Sprawiedliwości. Można to było zauważyć choćby przy okazji dyskusji na temat Państwowej Inspekcji Pracy, gdy powiedział, że jest zwolennikiem utrzymywania umów B2B. Uprawnione jest zatem stwierdzenie, że Czarnek jest głównym „mentzenowcem” w PiS. Jego zadaniem w nowej roli ma być także odebranie „tlenu” Grzegorzowi Brownowi. Nie wiadomo jednak, czy PiS‑owi wystarczy w wyborach pozyskiwanie wyłącznie wyborców prawicowych, bo osoba Przemysława Czarnka może zniechęcić tzw. normalsów (wyborców centroprawicowych), którzy nie pójdą do wyborów. Poza tym jego kandydatura może stać się paliwem politycznym dla Donalda Tuska, który będzie mógł argumentować, że broni Polskę przed „trzema Konfederacjami”: Kaczyńskiego i Czarnka, Mentzena oraz Brauna - mówi dr Bartosz Rydliński, politolog.

"Potrafi przekonać do siebie elektorat"

Inny politolog, dr Bartłomiej Machnik, przyznaje, że kompetencji politykowi PiS nie brakuje. - Z perspektywy instytucjonalnej Przemysław Czarnek jest politykiem kompletnym, który przeszedł kolejne szczeble kariery publicznej i ma podstawy do objęcia funkcji szefa rządu. Jeśli chodzi o jego narrację, obserwowaną od momentu nominacji na przyszłego premiera, to nie jest ona adresowana do widzów TVN, tylko wyraźnie skierowana do elektoratu Grzegorza Brauna. Przykład z krytyką fotowoltaiki pokazuje, że Czarnek potrafi w jasny, klarowny i obrazowy sposób formułować tezy atrakcyjne dla zwolenników Konfederacji Korony Polskiej oraz dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Polityk ten zarówno doświadczeniem, jak i stylem komunikacji wydaje się być najlepszym w PiS kandydatem do przekonania do siebie prawicowego elektoratu. Ma on przy tym zdolność dostosowania języka do oczekiwań społecznych - podkreśla Machnik.

