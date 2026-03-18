Czarne chmury nad Cenckiewiczem! ABW zawiadamia prokuraturę

ABW podejrzewa przestępstwo w Pałacu Prezydenckim: szef BBN Sławomir Cenckiewicz miał uczestniczyć w posiedzeniu bez dostępu do informacji niejawnych.

Cenckiewicz utracił poświadczenie bezpieczeństwa 30 lipca 2024 roku, ponieważ zataił informacje w ankiecie, co podważyło jego wiarygodność w zakresie zachowania tajemnicy.

Waga zarzutów jest wysoka, gdyż posiedzenie RBN dotyczyło kluczowych kwestii bezpieczeństwa państwa, takich jak zakup uzbrojenia i kontakty polityków.

ABW podejrzewa, że podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, które odbyło się 12 lutego, mogło dojść do przestępstwa polegającego na udziale w posiedzeniu osoby nieposiadającej dostępu do informacji niejawnych. Chodzi o obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), Sławomira Cenckiewicza. ABW zamierza wyjaśnić, czy szef BBN, uczestnicząc w posiedzeniu bez odpowiednich certyfikatów, naruszył przepisy prawa. Istotna będzie również rola organizatora z Kancelarii Prezydenta w dopuszczeniu Sławomira Cenckiewicza do posiedzenia, w szczególności urzędnika odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych.

Dalsze kroki prokuratury

Zawiadomienie ABW, pierwotnie skierowane do Prokuratury Krajowej, zostało przekazane do Departamentu do Spraw Wojskowych, a następnie trafi do wydziału wojskowego jednej z prokuratur okręgowych. Po podpisaniu dokumentów przez prokuratora krajowego, śledczy przeprowadzą analizę zawiadomienia w ramach standardowej procedury postępowania sprawdzającego. Od wyników tej analizy będzie zależało, czy zostanie wszczęte formalne śledztwo w tej sprawie.

Posiedzenie RBN

Posiedzenie RBN, które wzbudziło kontrowersje, dotyczyło ważnych kwestii bezpieczeństwa państwa, w tym zakupu uzbrojenia w ramach programu SAFE, zaproszenia Polski do Rady Pokoju oraz wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Decyzją z 30 lipca 2024 roku, po przeprowadzeniu kontrolnego postępowania sprawdzającego, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) gen. Jarosław Stróżyk cofnął Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa z 2021 roku, dotyczące dostępu do wszystkich klauzul informacji niejawnych. Rok później prezydent Karol Nawrocki mianował Cenckiewicza na szefa BBN, stanowisko wymagające dostępu do państwowych tajemnic. Powodem odebrania poświadczenia miało być zatajenie przez Cenckiewicza pewnych informacji w tzw. ankiecie bezpieczeństwa osobowego z 2021 roku. SKW uznała, że to zatajenie sugeruje brak "rękojmi zachowania tajemnicy", co jest kluczowym warunkiem dostępu do informacji niejawnych.

