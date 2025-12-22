Czy partia Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana?

Właśnie opublikowano najnowszy sondaż w tej sprawie.

Wyniki mogą dawać do myślenia.

Akcja Demokracja zebrała w sieci ponad 33 tys. podpisów pod wnioskiem o delegalizację Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. - Chcemy, by organy polskiego państwa sprawdziły, czy działania Konfederacji Korony Polskiej, wypełniają przesłanki do delegalizacji i oceniły czy w Polsce jest miejsce na partię, której liderzy posługują się przemocą. Brak reakcji państwa na takie czyny oznacza ich cichą akceptację - czytamy we wniosku. Również Marcin Kierwiński sugerował na początku grudnia, że ugrupowanie balansuje na krawędzi rozwiązania. W programie „Rozmowa Piaseckiego” na antenie TVN24 szef MSWiA przekonywał, że kolejne „wyskoki” Brauna i akty prorosyjskich narracji jego środowiska mogą doprowadzić do formalnej delegalizacji partii (WIĘCEJ: Szef MSWiA stawia ultimatum Braunowi. „Jesteście na granicy delegalizacji”)

Co zatem na ten temat sądzą Polacy? Zagadnienie to zostało zbadane w nowym sondażu. - Czy Pani/Pana zdaniem Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana? - takie pytanie zadano uczestnikom badania, który przeprowadziła pracownia SW Research dla "Rzeczpospolitej". Wyniki mogą zaniepokoić zarówno europosła, jak i jego zwolenników!

Aż prawie połowa ankietowanych opowiedziało się za takim właśnie rozwiązaniem. Odpowiedź taką wybrało 47,7 proc. respondentów. Przeciwne takowemu jest za to jedynie 27,7 proc. badanych. Pozostałe 24,6 proc. nie ma zdania na ten temat. Jak wskazuje dziennik, delegalizację popiera więcej kobiet (51 proc.) niż mężczyzn (45 proc.). "Za" opowiadają się badani, którzy ukończyli 50 lat (53 proc.) i posiadający wykształcenie wyższe (51 proc.).

- Partia Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana według ponad połowy respondentów (53 proc.), których dochód wynosi od 3001 zł do 5000 zł netto i sześciu na dziesięciu badanych z największych miast – dodawała Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

