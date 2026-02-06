Prezydent Nawrocki i premier Meloni spotkali się w Mediolanie

Do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premier Włoch Giorgią Meloni doszło w piątek, 6 lutego, w Mediolanie. Oficjalnym powodem wizyty polskiego przywódcy we Włoszech jest inauguracja XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, jednak rozmowy w siedzibie prefektury zdominowały kluczowe tematy polityczne i gospodarcze. Obie strony zgodnie podkreśliły, że relacje między Warszawą a Rzymem są w doskonałej kondycji.

Rozmowy w Mediolanie nie były jedynie kurtuazją. Przywódcy poświęcili wiele uwagi współpracy gospodarczej i handlowej. Jednym z kluczowych tematów dyskusji byłsektor zbrojeniowy.

Szczególny nacisk położono na dalsze wzmocnienie współpracy w sektorze przemysłu obronnego, co jest kluczowe w obliczu obecnych wyzwań geopolitycznych.

Nawrocki WYPOWIEDZIAŁ WOJNĘ Czarzastemu. Wieczorek: podważył autorytet RBN | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kancelaria Prezydenta RP przekazała w komunikacie opublikowanym po spotkaniu, że rozmowa szefowej włoskiego rządu i Nawrockiego dotyczyła relacji dwustronnych, w tym „współpracy wojskowej, bieżących kwestii bezpieczeństwa oraz udziału Polski w pracach grupy G20”.

Prezydent przekazał Meloni gratulacje w związku z organizacją igrzysk. – Dziś wieczorem przywódcy wezmą udział w Ceremonii Otwarcia Igrzysk na Stadionie San Siro. W czwartek wieczorem Prezydent RP wziął udział w recepcji organizowanej przez szefową Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry, podczas której rozmawiał z przywódcami, w tym z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych J.D. Vancem - podkreślono.