List gończy za Zbigniewem Ziobrą. Jest decyzja prokuratury

Zbigniew Ziobro ścigany listem gończym. Jest ruch prokuratury

Mateusz Kobyłka
2026-02-06 16:21

Prokuratura wydała list gończy za Zbigniewem Ziobro. To efekt decyzji o tymczasowym aresztowaniu polityka. Sąd uznał, że były minister celowo się ukrywa. Na polityku ciąży 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Autor: ARTUR HOJNY/SUPER EXPRESS, GOV.PL

  • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 5 lutego 2026 roku wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry na 3 miesiące.
  • Sąd uznał, że zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Ziobrę 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i współudziału w przywłaszczeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.
  • Prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym, ponieważ ukrywa się i unika uczestnictwa w czynnościach procesowych, a jego miejsce pobytu jest nieznane.
  • Poszukiwania Zbigniewa Ziobry ma przeprowadzić Komenda Stołeczna Policji.

Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym. Od miesięcy nie można ustalić miejsca pobytu byłego ministra sprawiedliwości, a on sam unika kontaktu z organami ścigania. Decyzja ta jest bezpośrednią konsekwencją wcześniejszego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu. – Na wstępie uzasadnienia postanowienia Sąd wskazał, iż immunitet parlamentarny podejrzanego został skutecznie uchylony (był to jeden z zarzutów obrony). Po drugie, wg Sądu w sprawie spełnione są przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania, zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanki szczególne – przekazał w piątek (6 lutego) rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak.Zdaniem sądu zachodzi również „uzasadniona obawa”, że podejrzany będzie kontaktował się z innymi osobami zamieszanymi w sprawę, utrudniać postępowanie i niszczyć dowody.

Ziobro ścigany listem gończym. Decyzja o tymczasowym aresztowaniu polityka

Przypomnijmy, że w czwartek, 5 lutego, sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości i posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prok. Piotr Woźniak, który kieruje śledztwem dotyczącym nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości, zapowiedział wszczęcie poszukiwań Ziobry na podstawie listu gończego i ENA.

To nie pierwsza próba doprowadzenia byłego ministra przed oblicze prokuratora. Już 7 listopada 2025 roku wydano postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. Ta czynność okazała się jednak niewykonalna, ponieważ Zbigniew Ziobro nie przebywa pod żadnym ze znanych adresów w Polsce.

