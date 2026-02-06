Andrzej Duda bezlitosny dla Donalda Tuska! Niebywałe, jak go określił

Andrzej Duda skrytykował Donalda Tuska za negatywne relacje z Donaldem Trumpem, zarzucając mu używanie obraźliwych słów i oskarżeń, takich jak szpiegostwo na rzecz Rosji i przyjaźń z Putinem.

Były prezydent stwierdził, że premier, z powodu swojego zachowania wobec Trumpa, nie ma szans na wizytę w Białym Domu.

Andrzej Duda skrytykował obecny rząd za politykę, która kwestionuje potrzebę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, nawiązując do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej z 2020 roku.

Andrzej Duda, w wywiadzie dla wPolsce24, odniósł się do, jego zdaniem, negatywnych relacji Donalda Tuska z administracją Donalda Trumpa. Duda zarzucił Tuskowi używanie nieodpowiednich słów i oskarżeń pod adresem obecnego prezydenta USA, w tym zarzutów o szpiegostwo, działalność agenturalną na rzecz Moskwy oraz przyjaźń z Władimirem Putinem.

- Dzisiaj Donald Tusk ma taką sytuację, że tak się zachowywał wobec obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych i takimi słowami operował wobec niego i oskarżeniami o szpiegostwo, czy tam agenturalną działalność na rzecz Moskwy, Rosji, przyjaźń z Putinem. Wszyscy znamy to zdjęcie słynne, na którym zachował się jak niepoważny, przepraszam, gówniarz – powiedział w na antenie na antenie wPolsce24.

Prawdopodobnie odniósł się do zdjęcia, na którym Tusk imituje broń palną, celując w plecy Trumpa.

Zarzuty o CPK

Andrzej Duda stwierdził również, że Tusk "nie ma dzisiaj czego szukać tak naprawdę w Białym Domu i on to doskonale wie". Kontynuując krytykę, były prezydent nawiązał do polityki obecnego rządu, wspominając wypowiedź wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej z 2020 roku.

- Dzisiaj mamy też taką politykę rządu, jak widzimy. "Lotnisko jest w Berlinie", mówił swego czasu wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w czasie kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Nie rozumiał, po co chcemy budować Centralny Port Komunikacyjny, skoro lotnisko jest w Berlinie – dodał Duda, podkreślając swoje niezadowolenie z podejścia rządu do kluczowych projektów infrastrukturalnych.

W naszej galerii zobaczysz, jak prezydentura zmieniła Andrzeja Dudę:

21

QUIZ o Andrzeju Dudzie. Jak dobrze znasz byłego prezydenta? Pytanie 1 z 15 Jak na drugie imię ma Andrzej Duda? Stanisław Adrian Sebastian Następne pytanie