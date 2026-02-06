Przydacz rekomenduje udział Polski w Radzie Pokoju: „Trzeba rozpocząć przygotowania”

Marcin Przydacz podkreśla znaczenie aktywnego udziału Polski w Radzie Pokoju dla jej międzynarodowej pozycji.

Brak zaangażowania Polski w Radę Pokoju mógłby negatywnie wpłynąć na jej wizerunek wśród partnerów.

Udział w Radzie to szansa na wzmocnienie wiarygodności i współodpowiedzialności za stabilność.

Jakie przygotowania dyplomatyczne są kluczowe, by decyzja o przystąpieniu przyniosła Polsce realne korzyści?

„Negatywna odpowiedź może nadszarpnąć zaufanie”

Marcin Przydacz, pytany w Radiu Wnet o to, czy rekomenduje przystąpienie Polski do Rady Pokoju, wskazał na bilans potencjalnych korzyści i strat.

„Jeżeli nas nie kosztuje to nic finansowo i nie kosztuje nas to przesadnie dużo politycznie, a negatywna odpowiedź mogłaby się spotkać z nadszarpnięciem zaufania, to uważam, że tak, że trzeba rozpocząć przygotowania” — powiedział.

„To jest moje stanowisko, bo koszty są naprawdę minimalne w stosunku do potencjalnych ryzyk w sytuacji, w której byśmy odmówili” — dodał.

W jego ocenie brak zaangażowania mógłby zostać negatywnie odebrany przez partnerów międzynarodowych.

Znaczenie dla polityki zagranicznej

Wypowiedź Marcina Przydacza wpisuje się w szerszą debatę na temat roli Polski w strukturach międzynarodowych i jej aktywności na forum instytucji zajmujących się bezpieczeństwem oraz pokojem.

Polityk PiS sygnalizuje, że udział w Radzie Pokoju może być:

elementem wzmacniania pozycji Polski,

narzędziem budowania wiarygodności,

sygnałem gotowości do współodpowiedzialności za stabilność międzynarodową.

Jednocześnie zwraca uwagę, że decyzja powinna być poprzedzona odpowiednimi przygotowaniami dyplomatycznymi.

Przygotowania zamiast improwizacji

Zdaniem Przydacza kluczowe jest, aby ewentualne przystąpienie do Rady Pokoju nie było działaniem doraźnym.

W jego ocenie potrzebne są:

konsultacje międzyresortowe,

analiza skutków politycznych,

uzgodnienia z partnerami,

przygotowanie zaplecza eksperckiego.

Tylko wówczas, jak sugeruje, decyzja może przynieść realne korzyści dla polskiej polityki zagranicznej.

Głos w szerszej debacie

Wypowiedź polityka pojawia się w momencie, gdy w przestrzeni publicznej trwa dyskusja o aktywności Polski na arenie międzynarodowej i jej relacjach z kluczowymi partnerami.

Zdaniem Marcina Przydacza przystąpienie do Rady Pokoju może być jednym z narzędzi wzmacniania pozycji Warszawy, pod warunkiem, że będzie poprzedzone odpowiedzialnym przygotowaniem i szerokim konsensusem politycznym.

