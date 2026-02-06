Rzecznik prezydenta ostro krytykuje Czarzastego. "Postkomunista widzi w USA wroga"

Kontrowersyjne wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego na temat Donalda Trumpa wywołały krytykę ze strony rzecznika prezydenta RP, Rafała Leśkiewicza, który zarzucił mu "demolowanie relacji polsko-amerykańskich".

Ambasador USA w Polsce, Tom Rose, zerwał kontakty z Włodzimierzem Czarzastym w reakcji na jego wypowiedzi.

Prezydent RP, Karol Nawrocki, mimo incydentu, zamierza kontynuować wysiłki na rzecz budowania dobrych relacji z administracją amerykańską, dystansując się jednocześnie od narracji rządu w tej sprawie.

Rafał Leśkiewicz nie szczędził ostrych słów pod adresem Włodzimierza Czarzastego, zarzucając mu "demolowanie relacji polsko-amerykańskich". W jego ocenie, lider Lewicy "najwyraźniej nie przeszedł żadnej lekcji kultury dyplomatycznej", co skutkowało "niestosownymi" wypowiedziami.

- Pan marszałek Czarzasty demoluje relacje polsko-amerykańskie, więc trudno się dziwić, że administracja amerykańska zareagowała w ten sposób – stwierdził Leśkiewicz. - Dla komunistów i PRL-u Stany Zjednoczone były największym wrogiem. Postkomunista Włodzimierz Czarzasty ma taką mentalność, która widzi w USA największego wroga - dodał.

Krytyka rzecznika prezydenta RP dotyczyła przede wszystkim wypowiedzi Czarzastego na temat Donalda Trumpa i jego rzekomej niezasłużoności do Pokojowej Nagrody Nobla. Marszałek Sejmu miał twierdzić, że Trump "kieruje się polityką siły i destabilizuje międzynarodowe sojusze".

- Mówił to jako osoba prywatna, a przecież jest marszałkiem Sejmu, drugą osobą w państwie. […] Zatem te słowa pana Włodzimierza Czarzastego były bez wątpienia niestosowne – podkreślił rzecznik prezydenta.

Kontrowersyjna wypowiedź ambasadora

Incydent z wypowiedziami Czarzastego doprowadził do zerwania kontaktów z nim przez ambasadora USA w Polsce, Toma Rose'a. Rafał Leśkiewicz, pytany o reakcję prezydenta Karola Nawrockiego na tę sytuację, wskazał na wysiłki prezydenta w budowaniu dobrych relacji z administracją amerykańską.

- Kiedy od tak wielu lat, a szczególnie w ostatnim półroczu, prezydent z wysiłkiem buduje dobre relacje z administracją amerykańską, dba o te relacje, bo one są dla nas ważne na wielu poziomach […], to pan marszałek Czarzasty demoluje relacje polsko-amerykańskie, więc trudno się dziwić, że administracja amerykańska zareagowała w ten sposób. To jest decyzja administracji amerykańskiej […]. Te słowa były niestosowne [...] Takich rzeczy się nie mówi i nie robi w dyplomacji. Pan Włodzimierz Czarzasty najwyraźniej nie przeszedł żadnej lekcji kultury dyplomatycznej, zatem poniósł tego konsekwencje - ocenił.

Dalsze plany prezydenta

Rafał Leśkiewicz odniósł się także do narracji rządu, która sugerowała, że Czarzasty "został postawiony do pionu" przez ambasadora Rose'a. Rzecznik prezydenta RP zdystansował się od tego poglądu, uznając go za "błędną narrację".

- I to wcale nie jest tak, że w tej chwili - podkreśla strona rządowa - pan marszałek Włodzimierz Czarzasty został postawiony do pionu przez administrację amerykańską. Nie. To jest błędna narracja stosowana przez rządzących. Pan marszałek […] spotkał się z krytyką ambasadora amerykańskiego, reprezentującego prezydenta USA, za nieuprawnione słowa dotyczące pana prezydenta Trumpa – sprostował rzecznik prezydenta.

Na koniec, rzecznik prezydenta RP podkreślił niezmienną determinację Karola Nawrockiego w budowaniu dobrych relacji z USA oraz wyraził jednoznaczny stosunek prezydenta do Włodzimierza Czarzastego.

- Pan prezydent Karol Nawrocki nadal będzie z wysiłkiem budował dobre relacje polsko-amerykańskie. Swój stosunek do pana marszałka ma jednoznaczny i jasny: pan Włodzimierz nie powinien być marszałkiem Sejmu z uwagi na jego przeszłość, na niewyjaśnione dotąd znajomości – podsumował Leśkiewicz.

Wypowiedzi rzecznika prezydenta RP wskazują na poważne zaniepokojenie Kancelarii Prezydenta rozwojem sytuacji i potencjalnymi konsekwencjami dla polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Konflikt między Włodzimierzem Czarzastym a ambasadorem USA w Polsce pozostaje tematem ożywionej debaty politycznej.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty:

32

Sonda Czy Włodzimierz Czarzasty to dobry marszałek Sejmu? Tak Średnio Nie Nie wiem