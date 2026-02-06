Szcześć miesięcy prezydentury Karola Nawrockiego. Polacy wystawili mu ocenę

Prezydent Karol Nawrocki po pierwszych sześciu miesiącach urzędowania cieszy się ogólnym poparciem, ale społeczeństwo jest w tej kwestii podzielone.

Podział ocen jest silnie związany z sympatiami politycznymi: wyborcy opozycji (PiS i Konfederacja) w większości popierają prezydenta, podczas gdy wyborcy koalicji rządzącej w większości go krytykują.

Prezydentowi Nawrockiemu udaje się przekonać do siebie część elektoratu niezależnego, wśród którego przeważają oceny pozytywne.

Karol Nawrocki objął urząd Prezydenta RP 6 sierpnia 2025 roku, po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Dudę, który kończył swoją drugą kadencję. Przed objęciem prezydentury, Nawrocki pełnił funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej od 2021 roku.

6 lutego mija sześć miesięcy od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Najnowsze badanie przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski ujawnia, że mimo ogólnego poparcia dla głowy państwa, polskie społeczeństwo pozostaje w tej kwestii głęboko podzielone, głównie wzdłuż linii politycznych.

Ocena pierwszych sześciu miesięcy

Pierwsze półrocze kadencji prezydenta Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim charakteryzuje się przewagą ocen pozytywnych. Łącznie 51,1% respondentów pozytywnie ocenia jego działalność, z czego 26,7% to oceny "zdecydowanie pozytywne", a 24,4% "raczej pozytywne".

Z drugiej strony, 46,1% badanych wyraża negatywną opinię, przy czym największą grupę stanowią osoby oceniające prezydenta "zdecydowanie negatywnie" (29,4%). Jedynie 2,8% ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Wyniki badania wyraźnie wskazują na niemal całkowity podział elektoratu ze względu na sympatie polityczne. Karol Nawrocki cieszy się niemal bezwarunkowym wsparciem wyborców opozycji (PiS i Konfederacja), gdzie aż 90% z nich wystawia mu pozytywną ocenę.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej wśród wyborców koalicji rządzącej. W tej grupie aż 82% badanych krytycznie ocenia pierwsze sześć miesięcy prezydentury, z czego ponad połowa (54%) to oceny zdecydowanie negatywne.

Wśród pozostałych wyborców, niezwiązanych bezpośrednio z głównymi obozami politycznymi, prezydent odnotowuje przewagę ocen pozytywnych (63%) przy 30% wskazań negatywnych. Może to sugerować, że Karolowi Nawrockiemu udaje się przekonać do siebie część elektoratu niezależnego.

Marta Nawrocka podsumowuje

Podsumowanie półrocza prezydentury zaprezentowała także Marta Nawrocka, która udostępniła na swoim profilu InstaStory. Widać na nim różne urywki z ostatnich sześciu miesięcy, w tym między innymi zaprzysiężenie, spotkania z Polakami, składanie kwiatów na grobie Nieznanego Żolnierza czy składanie podpisów.

- Pół roku. Dziękujemy za Waszą obecność - napisała.

