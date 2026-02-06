Żukowska ostro do Trumpa! Nie gryzła się w język

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił poparcia wniosku o przyznanie Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, co doprowadziło do zerwania kontaktów z nim przez Ambasadę USA w Polsce.

Były ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski zaapelował o unikanie działań, które mogą negatywnie wpływać na relacje polsko-amerykańskie, wskazując m.in. na planowany podatek od usług cyfrowych.

Posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska w ostrym wpisie na platformie X, skierowanym do prezydenta USA, zaostrzyła napięcie, co wywołało falę negatywnych komentarzy.

W czwartek 5 lutego ambasador USA w Polsce Tom Rose ogłosił, że placówka nie będzie już kontaktować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Powodem tej decyzji były "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa", które padły z ust Czarzastego. Wcześniej, w poniedziałek, marszałek Sejmu zapowiedział, że nie poprze wniosku o poparcie Nagrody Nobla dla byłego prezydenta USA, który wpłynął od przedstawicieli amerykańskiego Kongresu.

W kontekście narastających napięć, były ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, w rozmowie z Polsat News, podkreślił, że "ważne jest, aby unikać niepotrzebnych prowokacji po obu stronach". Brzezinski wskazał na koncepcję podatku od usług cyfrowych, proponowaną przez Nową Lewicę, jako jedną z takich prowokacji. – To też wpływa niepotrzebnie negatywnie na relacje polsko-amerykańskie – mówił.

Ostra riposta Anny Marii Żukowskiej

Na komentarz Brzezinskiego ostro zareagowała posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. Na platformie X zamieściła wpis.

- Dojedziemy was i tak. Dosyć dojenia Polski - napisała.

Wpis ten, oznaczający profil prezydenta USA, wywołał falę komentarzy i kontrowersji. Dzień przed decyzją Czarzastego w sprawie noty z USA dotyczącej Nagrody Nobla, Żukowska wypowiedziała się na temat Trumpa.

– Dla mnie ta decyzja jest oczywista – mówiła, sugerując, że lider jej partii odrzuci prośbę. – Co ma Sejm wspólnego z nagrodami Nobla? No, tyle samo, co pan prezydent Trump z walką o pokój na świecie – stwierdziła, nie kryjąc szyderczego tonu.

Międzynarodowa kampania na rzecz Trumpa

Warto zaznaczyć, że do wielu parlamentów państw sojuszniczych USA, w tym do polskiego Sejmu, trafiły w ostatnim czasie wiadomości z Izby Reprezentantów USA i izraelskiego Knesetu. Tamtejsi parlamentarzyści prosili kraje o lobbowanie za kandydaturą Trumpa do Nagrody Nobla. Do depesz dołączono gotowe projekty odpowiedzi, które miały zostać udzielone przez adresatów.

- Żadna inna osoba nie zrobiła więcej na rzecz promowania pokoju w 2025 roku niż prezydent Trump. Mało kto w historii, jeśli w ogóle, zrobił więcej na rzecz propagowania sprawy pokoju. I nikt nie jest bardziej godny tego zaszczytu - czytamy.

