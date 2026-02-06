Żukowska ostro do Trumpa! Nie gryzła się w język

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-06 11:44

W ostatnich dniach relacje polsko-amerykańskie znalazły się pod lupą, a wszystko za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi i decyzji. Punktem zapalnym stała się kwestia poparcia dla Donalda Trumpa w kontekście Nagrody Nobla, co wywołało ostrą reakcję ze strony polskiej lewicy. Głos w sprawie zabrała między Anna Maria Żukowska.

Anna Maria Żukowska

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił poparcia wniosku o przyznanie Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, co doprowadziło do zerwania kontaktów z nim przez Ambasadę USA w Polsce.
  • Były ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski zaapelował o unikanie działań, które mogą negatywnie wpływać na relacje polsko-amerykańskie, wskazując m.in. na planowany podatek od usług cyfrowych.
  • Posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska w ostrym wpisie na platformie X, skierowanym do prezydenta USA, zaostrzyła napięcie, co wywołało falę negatywnych komentarzy.

W czwartek 5 lutego ambasador USA w Polsce Tom Rose ogłosił, że placówka nie będzie już kontaktować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Powodem tej decyzji były "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa", które padły z ust Czarzastego. Wcześniej, w poniedziałek, marszałek Sejmu zapowiedział, że nie poprze wniosku o poparcie Nagrody Nobla dla byłego prezydenta USA, który wpłynął od przedstawicieli amerykańskiego Kongresu.

W kontekście narastających napięć, były ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, w rozmowie z Polsat News, podkreślił, że "ważne jest, aby unikać niepotrzebnych prowokacji po obu stronach". Brzezinski wskazał na koncepcję podatku od usług cyfrowych, proponowaną przez Nową Lewicę, jako jedną z takich prowokacji. – To też wpływa niepotrzebnie negatywnie na relacje polsko-amerykańskie – mówił.

Ostra riposta Anny Marii Żukowskiej

Na komentarz Brzezinskiego ostro zareagowała posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. Na platformie X zamieściła wpis.

- Dojedziemy was i tak. Dosyć dojenia Polski - napisała.

Wpis ten, oznaczający profil prezydenta USA, wywołał falę komentarzy i kontrowersji. Dzień przed decyzją Czarzastego w sprawie noty z USA dotyczącej Nagrody Nobla, Żukowska wypowiedziała się na temat Trumpa.

Komorowski poucza Nawrockiego! Co wg niego powinien zrobić prezydent?

Dla mnie ta decyzja jest oczywista – mówiła, sugerując, że lider jej partii odrzuci prośbę. – Co ma Sejm wspólnego z nagrodami Nobla? No, tyle samo, co pan prezydent Trump z walką o pokój na świecie – stwierdziła, nie kryjąc szyderczego tonu.

Międzynarodowa kampania na rzecz Trumpa

Warto zaznaczyć, że do wielu parlamentów państw sojuszniczych USA, w tym do polskiego Sejmu, trafiły w ostatnim czasie wiadomości z Izby Reprezentantów USA i izraelskiego Knesetu. Tamtejsi parlamentarzyści prosili kraje o lobbowanie za kandydaturą Trumpa do Nagrody Nobla. Do depesz dołączono gotowe projekty odpowiedzi, które miały zostać udzielone przez adresatów.

- Żadna inna osoba nie zrobiła więcej na rzecz promowania pokoju w 2025 roku niż prezydent Trump. Mało kto w historii, jeśli w ogóle, zrobił więcej na rzecz propagowania sprawy pokoju. I nikt nie jest bardziej godny tego zaszczytu - czytamy.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Anna Maria Żukowska:

Anna Maria Żukowska ma w domu meble jak z antykwariatu! Pełno ozdób i menora
Galeria zdjęć 11
Sonda
Zgadzasz się z Anną Marią Żukowską?
Nawrocki WYPOWIEDZIAŁ WOJNĘ Czarzastemu. Wieczorek: podważył autorytet RBN | Express Biedrzyckiej
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Anna Maria Żukowska