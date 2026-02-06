Donald Trump stawia polskiego polityka za wzór! Nie chodzi o Nawrockiego

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-06 15:34

W piątek 6 lutego prezydent USA Donald Trump opublikował fragmenty wywiadu i wystąpienia europosła PiS Dominika Tarczyńskiego sprzed kilku lat. W nagraniu polityk deklaruje, że Polska nie przyjęła ani jednego "nielegalnego muzułmańskiego migranta". Film został opatrzony podpisem "Uczcie się od Polski", co sugeruje aprobatę Trumpa dla prezentowanej postawy.

i

Autor: Noamgalai/ Shutterstock
  • Donald Trump udostępnił na swojej platformie Truth Social nagranie z wypowiedziami europosła PiS Dominika Tarczyńskiego z 2018 roku.
  • W nagraniu Tarczyński tłumaczy, że Polska nie przyjmuje nielegalnych muzułmańskich imigrantów, ponieważ obiecała to swoim obywatelom i dzięki temu jest bezpieczna.
  • Dominik Tarczyński jest znany ze swoich sympatii do Donalda Trumpa i popiera działania amerykańskiej agencji ICE.

Udostępniony przez Donalda Trumpa materiał zawiera fragmenty wywiadu Dominika Tarczyńskiego dla brytyjskiej telewizji z 2018 roku. W rozmowie tej europoseł, zapytany o liczbę uchodźców przyjętych przez Polskę, odpowiedział: "zero".

- Jeżeli pytasz mnie o nielegalną imigrację muzułmanów, to nawet jeden nie przyjedzie do Polski, jeżeli jest nielegalny. Przyjęliśmy dwa miliony Ukraińców, którzy pracują, którzy zachowują się pokojowo w Polsce. Nie przyjmiemy ani jednego muzułmanina, bo to obiecaliśmy - stwierdził.

Polityk dodał, że takie podejście jest zgodne z oczekiwaniami Polaków, co miało wpływ na wybór obecnego rządu. Podkreślił również, że dzięki tej polityce Polska jest bezpieczna i nie doświadczyła ataków terrorystycznych.

- Właśnie dlatego Polska nie miała żadnego ataku terrorystycznego. Spójrzcie na ulice w Polsce. Można nas nazywać populistami, nacjonalistami, rasistami, nie dbam o to. Dbam o swoją rodzinę i o swój kraj - mówił Tarczyński w 2018 roku.

W dalszej części nagrania znalazła się wypowiedź Tarczyńskiego z europarlamentu, w której stwierdził, że Polsce nie są potrzebni "wyedukowani inżynierowie i doktorzy", odnosząc się do migrantów.

- Uczcie się od Polski, bądźcie jak Polska - zakończył. Te same słowa, w języku angielskim ("Learn from Poland"), znalazły się na nagraniu opublikowanym przez Donalda Trumpa.

Dominik Tarczyński a ICE

Dominik Tarczyński jest znany ze swoich sympatii do Donalda Trumpa, wielokrotnie uczestnicząc w jego wiecach wyborczych. Europoseł publicznie wyrażał poparcie dla działań amerykańskiej agencji Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE).

Pod koniec stycznia Tarczyński opublikował w mediach społecznościowych nagranie z chwili śmierci 37-letniego pielęgniarza Alexa Pretti'ego z Minneapolis, opatrując je podpisem: "Good Job ICE! FAFO", co w tłumaczeniu na polski oznacza "Dobra robota, ICE! Igraj, a się przekonasz". Tymi samymi słowami polityk skomentował incydent z 7 stycznia, gdy agent ICE zastrzelił nieuzbrojoną 37-letnią Renee Nicole Good.

Agencja ICE, od czasu powrotu Donalda Trumpa do władzy, przeprowadziła aresztowania tysięcy nielegalnych imigrantów, a także aktywistów protestujących przeciwko jej działaniom. Agenci ICE posiadają uprawnienia do zatrzymywania i aresztowania osób podejrzewanych o nielegalny pobyt w Stanach Zjednoczonych.

