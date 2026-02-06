Będzie list gończy i ENA za Zbigniewem Ziobrą! Prokuratura zabrała głos

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa przychylił się do wniosku prokuratury i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry na okres trzech miesięcy.

Prokuratura zapowiedziała wdrożenie procedury poszukiwania Zbigniewa Ziobry listem gończym, a następnie wystąpienie o europejski nakaz aresztowania.

Obrońcy Zbigniewa Ziobry zapowiedzieli zaskarżenie decyzji sądu do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przypomnijmy, że prowadzone jest śledztwo dotyczącym nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości.

Prokurator podkreślił również, że sąd uwzględnił w całości wniosek prokuratury o zastosowanie trzymiesięcznego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Jak wiadomo Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ogłosił postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego ministra zapowiedzieli, że będzie ono zaskarżone do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prok. Woźniak po ogłoszeniu decyzji podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że sąd „podzielił w pełni argumentację we wniosku uznając, że zachodzi przesłanka ogólna do stosowania środków zapobiegawczych w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów”. Dodał, że sąd za zasadne uznał także szczególne przesłanki aresztu: obawę ukrywania się podejrzanego, ryzyko matactwa procesowego oraz realną groźbę wymierzenia surowej kary.

- Kolejnym etapem będzie wdrożenie poszukiwań podejrzanego listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania - zapowiedział prok. Woźniak.

Będzie list gończy za Ziobrą!

Poinformował też, że list gończy za Ziobrą zostanie sporządzony najprawdopodobniej w piątek po otrzymaniu akt sądowych, natomiast wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) ma trafić do sądu okręgowego na początku przyszłego tygodnia.

Jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry - adw. Bartosz Lewandowski - przekazał, że sąd podkreślił, iż na tym etapie postępowania nie badał, czy dowody potwierdzają winę i sprawstwo Ziobry dotyczące nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości, ani nie dokonywał szczegółowej analizy materiału dowodowego. Sam Zbigniew Ziobro natomiast przebywa obecnie, już od pewnego czasu, na Węgrzech. Dostał tam azyl.

