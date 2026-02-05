Sąd podjął decyzję! Co z aresztem dla Ziobry?

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości.

Prokuratura Krajowa zarzuca Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i popełnienie 26 przestępstw, w tym nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości.

Prokuratura wskazuje na ryzyko ucieczki i matactwa procesowego, co może skutkować wydaniem listu gończego, a nawet europejskiego nakazu aresztowania.

Zbigniew Ziobro od grudnia ubiegłego roku korzysta z ochrony międzynarodowej na Węgrzech, co może skomplikować jego aresztowanie.

Tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS Zbigniewa Ziobry. Informację przekazał w mediach społecznościowych jeden z obrońców polityka, adwokat Adam Gomoła.

– Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu ministra Ziobry. Zaskarżymy tę decyzję do Sądu Okręgowego w Warszawie – napisał na X Gomoła.

Prok. Piotr Woźniak, który kieruje śledztwem dotyczącym nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości, zapowiedział w czwartek wszczęcie poszukiwań Zbigniewa Ziobry na podstawie listu gończego i ENA. Podkreślił, że sąd uwzględnił w całości wniosek prokuratury o zastosowanie trzymiesięcznego aresztowania wobec Ziobry.

Decyzja po wielogodzinnym posiedzeniu sądu

Rozstrzygnięcie zapadło po trzecim, całodziennym posiedzeniu dotyczącym wniosku Prokuratury Krajowej. W trakcie czwartkowych obrad obrona składała liczne wnioski formalne, jednak przed godz. 15 sąd przystąpił do merytorycznego rozpoznania sprawy. Wniosek o areszt trafił do sądu w połowie listopada 2025 r.

Zarzuty prokuratury wobec byłego ministra

Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań sprzecznych z prawem. Według prokuratury, w czasie gdy stał na czele Ministerstwa Sprawiedliwości, miał popełnić łącznie 26 przestępstw. Chodzi m.in. o wydawanie poleceń łamania prawa podwładnym, ingerowanie w konkursy oraz zapewnianie wybranym podmiotom dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, także podmiotom nieuprawnionym.

List gończy i ENA

Prok. Piotr Woźniak, który kieruje śledztwem dotyczącym nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości, zapowiedział w czwartek wszczęcie poszukiwań Zbigniewa Ziobry na podstawie listu gończego i ENA. Podkreślił, że sąd uwzględnił w całości wniosek prokuratury o zastosowanie trzymiesięcznego aresztowania wobec Ziobry. Poinformował też, że list gończy za Ziobrą zostanie sporządzony najprawdopodobniej w piątek po otrzymaniu akt sądowych, natomiast wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) ma trafić do sądu okręgowego na początku przyszłego tygodnia.

Ochrona międzynarodowa na Węgrzech

Od grudnia ub.r. Zbigniew Ziobro objęty jest ochroną międzynarodową przyznaną przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja warszawskiego sądu otwiera nowy etap postępowania w jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich lat.

2026_02_05_Alfabet Millera H jak Hołownia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.