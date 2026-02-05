Ambasador USA uderza w Tuska. „To musiała być pomyłka”

Ambasador USA Thomas Rose skrytykował Donalda Tuska za wpis dotyczący marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, sugerując, że obraźliwe komentarze wobec Donalda Trumpa mogą zaszkodzić polskiemu rządowi.

Ambasador podkreślił, że Donald Trump był "najwspanialszym przyjacielem", jakiego Polska miała w Białym Domu, i zapowiedział obronę amerykańskiego prezydenta przed atakami.

Ambasada USA zawiesiła kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym w odpowiedzi na jego "obraźliwe i szkodliwe" wypowiedzi.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ostrzegł, że działania Czarzastego mogą osłabić relacje polsko-amerykańskie.

Ambasador USA reaguje na wpis Donalda Tuska

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose opublikował stanowczą odpowiedź na wpis premiera Donalda Tuska, dotyczący krytyki kierowanej wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Amerykański dyplomata zasugerował, że przekaz szefa polskiego rządu mógł zostać do niego skierowany omyłkowo.

"Szanowny Panie Premierze, zakładam, że Twoja przemyślana i dobrze sformułowana wiadomość została do mnie wysłana przez pomyłkę, ponieważ z pewnością miałeś to na myśli, pisząc do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, którego nikczemne, lekceważące i obraźliwe komentarze na temat prezydenta Trumpa mogły potencjalnie zaszkodzić Twojemu rządowi" — napisał Thomas Rose.

Relacje USA–Polska i ocena Donalda Tuska

Ambasador USA podkreślił jednocześnie swoje osobiste uznanie dla dorobku Donalda Tuska, wskazując na jego rolę w budowaniu silnych relacji transatlantyckich. W jego ocenie polski premier przez lata pozostawał wiarygodnym partnerem Waszyngtonu.

- "I wiem, że zgadza się pan, że obrażanie i poniżanie Donalda Trumpa — najwspanialszego przyjaciela, jakiego Polska kiedykolwiek miała w Białym Domu — to ostatnia rzecz, jaką powinien zrobić jakikolwiek polski przywódca. Jak zapewne Państwo również wiedzą, zawsze będę bronił mojego Prezydenta bez wahania, wyjątku czy przeprosin" — podsumował.

Wstrzymanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym

Wcześniej Thomas Rose poinformował także, że ambasada USA zdecydowała o natychmiastowym zawieszeniu kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Decyzja ta ma być bezpośrednią reakcją na publiczne wypowiedzi polityka, uznane przez stronę amerykańską za obraźliwe i szkodliwe dla dwustronnych relacji.

Reakcja Czarzastego: nie zmienię stanowiska

"Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski, dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - oświadczył w czwartek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Poproszony o szerszy komentarz w tej sprawie przez dziennikarzy w Sejmie, marszałek stwierdził, że powie „tylko jedno zdanie”. - "Szacunek wymaga szacunku. Tyle mam w tej sprawie do powiedzenia" - powiedział Czarzasty.

Pałac Prezydencki: Czarzasty demoluje relacje polsko-amerykańskie

Sprawę skomentował również rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który ocenił, że działania marszałka Sejmu mogą prowadzić do poważnego osłabienia relacji polsko-amerykańskich. Jego zdaniem brak zrozumienia dla znaczenia sojuszy międzynarodowych jest szczególnie niebezpieczny w obecnej sytuacji geopolitycznej. - "Czasy się zmieniły, ale mentalność postkomunisty Czarzastego nie uległa zmianie. Takiego Marszałka Sejmu wybrała rządząca obecnie koalicja, człowieka, który nie rozumie wagi i znaczenia sojuszy” - zaznaczył Leśkiewicz

