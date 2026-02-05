Szokujący komunikat opublikował w czwartek 5 lutego 2026 ambasador USA.

Poinformował on o całkowitym zerwaniu kontaktów z Marszałkiem Sejmu.

Zobacz, co administracja Trumpa zarzuca Czarzastemu.

USA atakuje Czarzastego

Ambasador USA w Polsce, Tom Rose, ogłosił w mediach społecznościowych, że jego kraj zawiesza wszelkie relacje z marszałkiem Sejmu, Włodzimierzem Czarzastym, ze skutkiem natychmiastowym! Oznacza to koniec spotkań i jakichkolwiek oficjalnych kontaktów. Powodem tej decyzji, jak wyjaśnił ambasador, są "skandaliczne i niczym nieuzasadnione zniewagi", których Czarzasty dopuścił się wobec prezydenta USA, Donalda Trumpa. Rose podkreślił, że nie będzie tolerował braku szacunku wobec prezydenta USA, którego uważa za osobę, która wniosła wkład w relacje z Polską i narodem polskim.

Ambasador Rose wyraził obawę, że zachowanie marszałka Sejmu może negatywnie wpłynąć na stosunki polsko-amerykańskie. W swoim oświadczeniu określił Czarzastego jako "poważną przeszkodę" w utrzymaniu dobrych relacji USA z premierem Donaldem Tuskiem i jego administracją. Podsumowując, Tom Rose zaznaczył, że Stany Zjednoczone będą bronić dobrych stosunków z Polską. Wyraził nadzieję, że ta decyzja zostanie odebrana jako jasny komunikat, że szacunek dla amerykańskich przywódców jest niezbędny do dalszej współpracy między oboma krajami.

Effective immediately, we will have no further dealings, contacts, or communications with Marshal of the Sejm Czarzasty, whose outrageous and unprovoked insults directed against President Trump @POTUS has made himself a serious impediment to our excellent relations with Prime…— Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026

Reakcja Czarzastego

W poniedziałek Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że nie poprze wniosku o Nagrodę Nobla dla prezydenta USA. W jego ocenie Donald Trump "nie zasługuje" na to wyróżnienie, ponieważ amerykański przywódca destabilizuje sytuację w organizacjach międzynarodowych, reprezentuje politykę siły i prowadzi politykę transakcyjną.

W krótkim komentarzu dla Onetu Marszałek Sejmu odniósł się do komunikatu ambasadora USA. - Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie - stwierdził krótko.

Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta @realDonaldTrump do pokojowej nagrody Nobla.Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację…— Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) February 5, 2026

