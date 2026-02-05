PILNE! USA wypowiadają wojnę Czarzastemu! Całkowite zerwanie kontaktów

W ostatnich dniach mamy w Polsce do czynienia z mocnymi negatywnymi emocjami pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Prawdziwa bomba pojawiła się jednak w przestrzeni medialnej w czwartkowe popołudnie! Nowy ambasador USA w Polsce oznajmił w mediach społecznościowych, że jego kraj zrywa jakiekolwiek kontakty z tym drugim! Zarzuty władz w USA względem Czarzastego są naprawdę poważne!

USA atakuje Czarzastego

Ambasador USA w Polsce, Tom Rose, ogłosił w mediach społecznościowych, że jego kraj zawiesza wszelkie relacje z marszałkiem Sejmu, Włodzimierzem Czarzastym, ze skutkiem natychmiastowym! Oznacza to koniec spotkań i jakichkolwiek oficjalnych kontaktów. Powodem tej decyzji, jak wyjaśnił ambasador, są "skandaliczne i niczym nieuzasadnione zniewagi", których Czarzasty dopuścił się wobec prezydenta USA, Donalda Trumpa. Rose podkreślił, że nie będzie tolerował braku szacunku wobec prezydenta USA, którego uważa za osobę, która wniosła wkład w relacje z Polską i narodem polskim.

Ambasador Rose wyraził obawę, że zachowanie marszałka Sejmu może negatywnie wpłynąć na stosunki polsko-amerykańskie. W swoim oświadczeniu określił Czarzastego jako "poważną przeszkodę" w utrzymaniu dobrych relacji USA z premierem Donaldem Tuskiem i jego administracją. Podsumowując, Tom Rose zaznaczył, że Stany Zjednoczone będą bronić dobrych stosunków z Polską. Wyraził nadzieję, że ta decyzja zostanie odebrana jako jasny komunikat, że szacunek dla amerykańskich przywódców jest niezbędny do dalszej współpracy między oboma krajami.

Reakcja Czarzastego

W poniedziałek Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że nie poprze wniosku o Nagrodę Nobla dla prezydenta USA. W jego ocenie Donald Trump "nie zasługuje" na to wyróżnienie, ponieważ amerykański przywódca destabilizuje sytuację w organizacjach międzynarodowych, reprezentuje politykę siły i prowadzi politykę transakcyjną.

W krótkim komentarzu dla Onetu Marszałek Sejmu odniósł się do komunikatu ambasadora USA. - Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie - stwierdził krótko.

