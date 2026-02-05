Sądny dzień dla Ziobry. Dziś decyzja o areszcie? "Nie było jeszcze takiej sprawy"

Rozpoczęło się kolejne posiedzenie sądu ws. Zbigniewa Ziobry.

Chodzi o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości.

To już trzecia rozprawa w tej sprawie.

Sporo dzieje się na sali sądowej. Jaką decyzję podejmie sędzia?

Prokuratura Krajowa wystąpiła do sądu z żądaniem tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry na trzy miesiące. Rozstrzygnięcie w tej kwestii było już dwukrotnie przekładane. Sędzia Agnieszka Prokopowicz po raz pierwszy odroczyła posiedzenie 22 grudnia, tłumacząc to brakiem załączenia przez prokuraturę tajnych dokumentów do wniosku o areszt. Kolejne posiedzenie, zaplanowane na 15 stycznia, również zostało odroczone, tym razem z powodu wniosku obrony Ziobry o wyłączenie sędzi Prokopowicz. Uzasadnieniem tego wniosku była m.in. przynależność sędzi do stowarzyszenia sędziowskiego "Iustitia". Ostatecznie wniosek o wyłączenie sędzi został odrzucony, o czym poinformowano 16 stycznia. Tymczasem obecnie Ziobro objęty jest ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

Pierwsza przerwa

Jak informuje tvn24.pl po około pół godzinie dzisiejszego posiedzenia, które zaczęło się o godzinie 10, zarządzono kilkuminutową przerwę, podczas której oświadczenie wygłosili obrońcy Ziobry. - Złożyliśmy wniosek o wystąpienie przez sąd do Sądu Najwyższego o przekazanie tej sprawy do innego sądu - poinformował mec. Lewandowski. - Jest pani sędzia postawiona w takiej, a nie innej sytuacji, gdzie może mieć wrażenie, że za decyzję, która nie będzie się podobała obecnemu prokuratorowi generalnemu, spotkają ją represje - ocenił.

Jak poinformował drugi z obrońców Ziobry mec. Adam Gomoła, "nasz klient dzisiaj złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, jak rozumiem, zawiadomienie o popełnieniu przez panią sędzię przestępstw urzędniczych oraz wniosek o wyłączenie pani sędzi od udziału w tym postępowaniu". - Pani sędzia poinformowała nas, że ten wniosek został przekazany do losowania. Natomiast, jak stwierdziła, ta procedura nie wstrzymuje procedowania w tej sprawie dzisiejszej - dodał.

Druga przerwa

Po kilkunastu minutach zarządzono kolejną przerwę. - Sąd oddalił wniosek o przekazanie sprawy Sądowi Najwyższemu, uznał, że nie ma ku temu podstaw - poinformował mec. Gomoła. - Konsekwencją tego rodzaju decyzji było to, że złożyliśmy wniosek o to, aby zarządzono rozpoznanie tej sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych z uwagi na szczególną wagę i zawiłość tej sprawy (...) Ta sprawa dotyczy ministerstwa sprawiedliwości, dotyczy dwóch wiceministrów sprawiedliwości i kilkunastu innych osób, w tym dyrektorów departamentu. Jeszcze nie było w historii III RP takiej sprawy, w której całe kierownictwo ministerstwa sprawiedliwości objęte byłoby zarzutami - opisywał.

Głos prokuratura

- Liczę na to, że w dniu dzisiejszym zapadnie już decyzja merytoryczna. Kolejnym ruchem będzie wydanie listu gończego oraz wniosku o skierowanie europejskiego nakazu aresztowania - powiedział przed posiedzeniem sądu prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak. Co takie decyzje oznaczałyby dla Ziobry, który ma azyl polityczny? - Zgodnie z przepisami azyl polityczny przyznany osobie ściganej europejskim nakazem aresztowania nie jest przeszkodą do realizacji europejskiego nakazu aresztowania - mówił prok. Woźniak.

Następnie dodał:

Stoję na stanowisku, iż w tej sprawie tymczasowy areszt powinien być zastosowany. Chociażby nawet z uwagi na potwierdzony fakt ukrywania się podejrzanego przed organami ścigania

Informację będziemy aktualizować na bieżąco.

