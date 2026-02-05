Aż 88% Polaków chce odejścia Kaczyńskiego z PiS! Potężny cios w nowym sondażu

Jarosław Kaczyński, przez lata symbol PiS, staje w obliczu rosnącej presji na oddanie władzy.

Sondaż „Super Expressu” wskazuje, że aż 88% Polaków chce zmiany na stanowisku prezesa PiS.

Czy Kaczyński ustąpi miejsca młodszym politykom? Odkryj, co to oznacza dla przyszłości PiS i kto mógłby go zastąpić!

Potężny cios dla Kaczyńskiego w sondażu SE! Aż 88 proc. Polaków chce, by oddał władzę w PiS

Przez dekady Jarosław Kaczyński pozostawał kluczową postacią Prawa i Sprawiedliwości, współtworząc fundamenty współczesnej prawicy w Polsce. Najnowsze badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, pokazuje jednak, że w oczach wyborców jego pozycja przestaje być tak jednoznaczna. Wyniki sondażu wskazują na rosnące oczekiwania wobec zmiany przywództwa i otwarcia partii na nowe pokolenie.

Społeczny werdykt w liczbach. Wyniki nie pozostawiają złudzeń

Kluczowe pytanie badania, dotyczące tego, czy Jarosław Kaczyński powinien oddać władzę w Prawie i Sprawiedliwości młodszym politykom, spotkało się z niezwykle stanowczą odpowiedzią. Wizję takiej sukcesji popiera łącznie 77% ogółu badanych. Co istotne, aż 56% respondentów opowiada się za tym „zdecydowanie”, a kolejne 21% „raczej” popiera ten scenariusz. Obrazuje to głębię przekonania o konieczności zmian.

Grono zwolenników utrzymania status quo jest w tym kontekście symboliczne. Zaledwie 11% ankietowanych jest przeciwnych oddaniu władzy przez prezesa PiS (7% „raczej nie”, 4% „zdecydowanie nie”). Prawdziwą siłę tego trendu widać jednak po analizie głosów osób, które mają już wyrobioną opinię. W tej grupie odsetek domagających się zmiany warty rośnie do imponujących 88 procent, co stanowi jednoznaczny sygnał dla elit politycznych.

Zmierzch epoki? Przyszłość PiS pod znakiem zapytania

Rezultaty sondażu stanowią czytelny komunikat, którego zignorowanie może być dla Prawa i Sprawiedliwości kosztowne. Mimo wciąż silnej pozycji lidera opozycji, wewnątrz ugrupowania nasilają się dyskusje o jego strategicznym kierunku. Dla wielu Jarosław Kaczyński pozostaje symbolem i gwarantem jedności, jednak dla rosnącej grupy wyborców, a być może i działaczy, jego przywództwo może stanowić barierę w odzyskaniu pełni wpływów w państwie.

Analitycy podkreślają, że presja na zmianę pokoleniową będzie narastać, zwłaszcza w obliczu porażki w wyborach parlamentarnych w 2023 roku i niejednoznacznych wyników w kolejnych starciach wyborczych. Przekazanie sterów młodszym politykom mogłoby być dla partii szansą na redefinicję programu, odświeżenie narracji i dotarcie do elektoratu, który obecnie pozostaje poza jej zasięgiem.

Giełda nazwisk rusza. Kto mógłby zastąpić prezesa?

Każda dyskusja o ewentualnej sukcesji na stanowisku prezesa PiS nieuchronnie otwiera giełdę nazwisk potencjalnych następców. Wśród nich najczęściej wymienia się polityków z różnych frakcji, takich jak Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak czy Przemysław Czarnek. Każdy z nich reprezentuje nieco inną wizję przyszłości formacji, co zwiastuje, że walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim mogłaby być niezwykle zacięta.

Choć odejście Kaczyńskiego z PiS wiązałoby się z ryzykiem głębokich pęknięć w monolitycznej dotąd strukturze, głos opinii publicznej jest wyjątkowo silny. Polacy wysyłają jasny sygnał, oczekują nowego otwarcia i nowego rozdania na prawicy.

Metodologia badania

Sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” w dniach 26-27 stycznia 2025 roku na próbie 1010 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview).

