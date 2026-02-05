- Ten poziom, który reprezentuje tutaj pan Czarzasty i pan Siwiec jest bardzo niski - stwierdził Marcin Możdżonek, dodając, że właśnie dlatego on i ludzie o podobnych poglądach wchodzą do polityki, aby zmienić ten stan rzeczy. Jego zdaniem, niedopuszczalne jest, by marszałek Sejmu, "druga osoba w państwie, dokonywał takich dziecinnych zaczepek po to, żeby tylko zaistnieć politycznie". Polityk Konfederacji odniósł się również do kwestii weryfikacji Karola Nawrockiego i porównał ją do braku podobnej procedury w przypadku Marszałka Czarzastego. - Karol Nawrocki jeszcze nie będąc prezydentem przechodził taką weryfikację trzykrotnie jako prezes IPN-u, a marszałek Czarzasty nie będąc marszałkiem nie przechodził ani razu - podkreślił, dodając, że Czarzasty ma dostęp do klauzul tajności z urzędu, a nie na podstawie weryfikacji.

Zobacz: Z samego rana Donald Tusk przybył do Kijowa. Od tego rozpoczął wizytę

Zapytany, czy Marszałek Czarzasty powinien poddać się takiej weryfikacji, były siatkarz wyraził się w tej kwestii bardzo jednoznacznie. - No to byłoby bardzo ciekawe. No człowiek, który po ogłoszeniu stanu wojennego wchodzi do PZPR-u... - podkreślił znacząco. Jego zdaniem, osoby rozliczające historycznie "kolegów" i "samych" Czarzastego, są teraz przez niego podważane. - Oczywiście, że powinien [się zweryfikować], ale tego nie zrobi. Nie ma na to najmniejszej szansy - dodał. Nasz rozmówca wyraził zaniepokojenie brakiem regulacji prawnych, które obligowałyby najważniejsze osoby w państwie do przejścia weryfikacji przez służby. - To, że taki człowiek jak Czarzasty... zostaje właśnie marszałkiem sejmu i nie mamy zabezpieczenia. To powinno być w przepisach odgórnie - podkreślił.

Sprawdź: Radosław Sikorski zwrócił się wprost do Karola Nawrockiego! O co chodzi?

Odnosząc się do obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego, polityk Konfederacji wyraził nadzieję, że "polskie państwo stanie na wysokości zadania i nie będzie się zajmowało takimi taką dziecinadą". Zauważył, że spotkanie będzie tajne, a osoby zaproszone posiadają klauzule bezpieczeństwa. Podsumowując, polityk Konfederacji skrytykował zachowanie Marszałka Czarzastego, nazywając je "politycznym spektaklem" i "żenującym kabaretem". - Jestem absolutnie tą sytuacją zażenowany i mam ogromny żal do obecnej koalicji rządzącej, że dopuściła do tego, że taki człowiek jest marszałkiem sejmu - mocno zakończył.

Galeria poniżej: Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym

62