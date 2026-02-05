Żukowska zabrała głos w sprawie RBN. "Nikt nie zabroni nam zabierać głosu"

Posiedzenie RBN ma omówić "wschodnie kontakty biznesowo-towarzyskie" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Kancelaria Sejmu próbowała włączyć do agendy kwestię kontaktów Prezydenta ze środowiskami pseudokibiców i przestępczością zorganizowaną, ale wniosek został odrzucony.

Prezydencka strona wyraża zaniepokojenie brakiem weryfikacji kontaktów Czarzastego z osobami powiązanymi z rosyjskimi ośrodkami decyzyjnymi.

Głos w sprawie zabrała Anna Maria Żukowska.

Posiedzenie RBN ma na celu omówienie trzech kwestii, w tym wyjaśnienie "wschodnich kontaktów biznesowo-towarzyskich" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. W odpowiedzi na to, Kancelaria Sejmu wystąpiła z wnioskiem o dodanie do agendy punktu dotyczącego "charakteru kontaktów Prezydenta Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną". Propozycja ta została jednak odrzucona przez Sławomira Centkiewicza, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Centkiewicz, w piśmie skierowanym do Marka Siwca, szefa Kancelarii Sejmu, podkreślił, że to prezydent, jako gospodarz RBN, decyduje o tematyce posiedzenia. Stanowisko to powtórzył również rzecznik Kancelarii Prezydenta RP, Rafał Leśkiewicz, nazywając wniosek Kancelarii Sejmu "tanią próbą uniknięcia odpowiedzi na najbardziej kluczowe pytania dotyczące przeszłości i relacji biznesowo-towarzyskich obecnego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Zapowiedzi Lewicy

Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, zapowiedziała w programie "Gość Wydarzeń", że wraz z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym pojawi się na posiedzeniu RBN. Zadeklarowała, że Lewica nie zamierza milczeć i poruszy kwestię kontaktów prezydenta, które znalazły się we wniosku Kancelarii Sejmu.

- Nikt nie zabroni nam zabierać głosu i pytać o to, o co chcemy zapytać – powiedziała Żukowska, wyrażając nadzieję, że na posiedzeniu RBN "nie będzie tam panowała cenzura i nie będzie nam odbierany głos". Podkreśliła, że taka sytuacja byłaby precedensem, gdyż dotychczas RBN skupiały się na "bardziej poważnych sprawach".

Odnosząc się do kwestii dostępu do informacji tajnych dla marszałka Czarzastego, Żukowska wyjaśniła, że najważniejsze osoby w państwie podlegają ochronie kontrwywiadowczej. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, stosowna notatka trafiłaby na biurko koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.

- Taka sytuacja nie zaistniała w przypadku pana prezydenta, premiera, ani marszałka Czarzastego. Ja ufam polskim służbom – zapewniła.

Zarzuty wobec Czarzastego

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, w programie "Graffiti" w Polsat News, wyraził zaniepokojenie "wieloma niepokojącymi informacjami" pojawiającymi się w mediach, dotyczącymi kontaktów Włodzimierza Czarzastego z osobami powiązanymi z rosyjskimi ośrodkami decyzyjnymi.

- Co najgorsze, pan Czarzasty w ogóle się do tego tematu nie chce odnosić. Nie mówi nic i nie poddał się procedurze weryfikacyjnej – powiedział.

Argumentował, że prezydent, jako zwierzchnik sił zbrojnych i gwarant stabilności ustroju, "musi wiedzieć, co się kryje za tymi znakami zapytania w życiorysie drugiej osoby, co by nie było, w państwie".

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Anna Maria Żukowska:

11

Quiz. Co wiesz o Lewicy? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Lewica to projekt polityczny, który powstał w: 2000 r. 2016 r. 2019 r. Następne pytanie