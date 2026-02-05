Mateusz Morawiecki otwarcie szydzi z Jacka Sasina! Nie gryzł się w język

Jacek Sasin zapowiedział, że partia przedstawi swojego kandydata na premiera wiosną, sygnalizując "nowe otwarcie" i odsunięcie Mateusza Morawieckiego.

Wypowiedzi Sasina i reakcja Morawieckiego wskazują na napięcia wewnątrz partii. Morawiecki skrytykował Sasina, nawiązując do problemów PiS w sejmiku podlaskim.

Utrata władzy przez PiS na Podlasiu i konflikty w sejmiku (odejście radnych, oskarżenia o brak perspektyw dla młodych członków) ujawniają wewnętrzne napięcia i walkę o wpływy w partii.

Jacek Sasin, pełniący niegdyś funkcję wicepremiera, ogłosił w Radiu ZET, że PiS ujawni nazwisko kandydata na premiera wiosną. Według Sasina, ruch ten ma zapoczątkować "nowy sezon polityczny" i "przejście do ofensywy". Jednocześnie stanowczo wykluczył Mateusza Morawieckiego z grona potencjalnych kandydatów.

- Potrzebne jest nowe otwarcie i nowa twarz – stwierdził Sasin, podkreślając potrzebę zmian. Dodał również, że choć Beata Szydło mogłaby ponownie ubiegać się o stanowisko premiera, "ma na tyle skromności w sobie, że nie wszystkim to komunikuje", co można odczytać jako zawoalowaną krytykę pod adresem Morawieckiego.

Reakcja Mateusza Morawieckiego

Odpowiedź Mateusza Morawieckiego na słowa Jacka Sasina pojawiła się szybko. Były premier zamieścił na platformie X wymowny komentarz. Opublikował serię ziewających emotikonek, sugerując, że wypowiedzi Sasina są dla niego nużące i mało istotne.

- PS Jacku, skoro znów budzi się w Tobie zew kingmakera mam dwa słowa: sejmik podlaski – dodał były premier, odnosząc się do trudnej sytuacji PiS w sejmiku podlaskim, gdzie Jacek Sasin jest szefem regionalnych struktur partii.

Sytuacja w sejmiku podlaskim

Wybory samorządowe w 2024 roku przyniosły PiS utratę władzy na Podlasiu, gdzie zawiązała się koalicja Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. W ostatnich tygodniach sytuacja w podlaskim sejmiku stała się przedmiotem publicznej dyskusji.

Decyzja o usunięciu radnej Alicji Biały oraz odejście Piotra Modzelewskiego wywołały falę krytyki. Modzelewski, samorządowiec z Łomży, oskarżył partię o tworzenie "szklanego sufitu" dla młodych członków oraz brak realizacji obietnic dotyczących walki z układami. Jacek Sasin, jako szef podlaskich struktur PiS, skomentował sytuację, wskazując na konieczność "mobilizacji i porządkowania szeregów" w partii. Konflikty w sejmiku podlaskim rzucają światło na wewnętrzne napięcia i walkę o wpływy w Prawie i Sprawiedliwości.

