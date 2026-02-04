Jacek Sasin ujawnia: PiS przechodzi do ofensywy! Niedługo mają wskazać nowego premiera

Prawo i Sprawiedliwość planuje na wiosnę przedstawić kandydata na premiera, który ma być "nową twarzą" i zadowolić tych, którzy oczekują "nowego otwarcia".

Wykluczono kandydatury Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina.

Jarosław Kaczyński, mimo pobytu w szpitalu, pozostaje aktywny politycznie i myśli o strategii partii. Utrzymuje kontakt telefoniczny z politykami.

Jacek Sasin podkreślił, że nowy kandydat na premiera ma zadowolić wszystkich, którzy oczekują pewnego nowego otwarcia. Wykluczył kandydatury Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego i swoją własną, argumentując, że potrzebna jest "nowa twarz". Dodał, że były prezydent jest "trochę poza bieżącą polityką", a on sam jest twarzą poprzednich rządów PiS.

W odniesieniu do Mateusza Morawieckiego, polityk stwierdził, że jest on jednym z wielu ważnych polityków PiS. Porównał jego sytuację do Beaty Szydło.

- Jakoś nikt się tym tak nie emocjonuje, czy będzie premierem, czy nie będzie - powiedział w Radiu Zet. - Może pani premier Szydło też by chciała, ale ma na tyle skromności w sobie, że nie wszystkim to komunikuje - dodał.

Jacek Sasin zapewnił, że kierownictwo partii kieruje się "pragmatyzmem, oczekiwaniem wyborców, a nie chęcią polityków do bycia premierem".

Jarosław Kaczyński w szpitalu

Zapytany o pobyt prezesa Kaczyńskiego w szpitalu, Sasin odpowiedział, że choć nie odwiedza go osobiście, utrzymuje z nim kontakt telefoniczny. Stwierdził, że nie sądzi, by prezes "oderwał się od polityki", ponieważ politycy nie są w stanie oderwać się od politycznych spraw nawet na chwilę.

- Myśli dziś o tym, jak poukładać wszystkie wątki, by jak najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania wyborców i na wyzwania, które dziś są - stwierdził.

