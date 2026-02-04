Awanse w służbach specjalnych zablokowane przez prezydenta. Kulisy

Prezydent Nawrocki blokuje awanse i odznaczenia dla ponad 260 funkcjonariuszy służb specjalnych, żądając szczegółowej weryfikacji.

W tle sporu jest kontrowersyjne zatrzymanie ks. Michała Olszewskiego oraz podejrzenia o polityczne zaangażowanie części oficerów.

Jakie są rzeczywiste motywy prezydenta i kto doradza mu w tej delikatnej sprawie? Dowiedz się więcej o kulisach konfliktu.

Awanse rzekomo zamrożone – prezydencka weryfikacja w toku

Jak donoszą media, od kilku tygodni w Kancelarii Prezydenta blokowane mają być wnioski o nadanie pierwszych stopni oficerskich dla funkcjonariuszy kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Problem ma dotyczyć 136 oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Zamiast standardowej procedury, Pałac Prezydencki miał zażądać od szefów służb przekazania rozszerzonej dokumentacji.

Według tych doniesień, prezydent Nawrocki oczekuje szczegółowych informacji na temat każdego z kandydatów, w tym:

pełnej historii przebiegu służby,

informacji o odbytych szkoleniach i kursach,

danych dotyczących udziału w kluczowych operacjach specjalnych.

Celem tak drobiazgowej analizy ma być upewnienie się, że awansowani funkcjonariusze spełniają najwyższe standardy. W praktyce może to jednak oznaczać bezprecedensowe spowolnienie procedur i być odczytywane jako podważenie rekomendacji szefów służb.

Sprawa ks. Michała Olszewskiego możliwym tłem decyzji

Według nieoficjalnych doniesień, jednym z kluczowych powodów, dla których prezydent ma blokować awanse w służbach, jest głośna sprawa zatrzymania ks. Michała Olszewskiego z marca 2024 roku. Duchowny został zatrzymany w związku z podejrzeniami nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, a sposób przeprowadzenia akcji przez ABW od początku budził kontrowersje.

Informatorzy mediów sugerują, że Kancelaria Prezydenta ma próbować ustalić, którzy z nominowanych do awansu oficerów mogli brać udział w tej operacji. Choć sąd odrzucił zarzuty o stosowanie tortur, to Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim raporcie wskazywał na „niehumanitarne i poniżające traktowanie” zatrzymanego. Wątpliwości prezydenta mają rzekomo dotyczyć właśnie etycznego wymiaru działań funkcjonariuszy.

Nie tylko awanse. Odznaczenia państwowe również pod znakiem zapytania

Konflikt na linii Pałac Prezydencki–rząd nie ogranicza się przypuszczalnie do nominacji oficerskich. Jak wynika z publikacji prasowych, prezydent Karol Nawrocki miał również wstrzymać decyzję o przyznaniu odznaczeń państwowych dla około 130 funkcjonariuszy. W tym przypadku tło sporu wydaje się jeszcze bardziej polityczne.

W otoczeniu prezydenta mają pojawiać się sugestie, że część z oficerów wytypowanych do odznaczeń mogła być zaangażowana w działania o charakterze politycznym, wymierzone w samego Nawrockiego lub jego środowisko w trakcie kampanii wyborczej. Ma chodzić o nieformalne wspieranie konkurentów politycznych, co w przypadku funkcjonariuszy służb jest niedopuszczalne. Mimo rozmów z kierownictwem służb, wnioski w tej sprawie nie zostały na razie ponownie złożone.

Kto doradza prezydentowi? Rola płk. Wacławka

Za proces weryfikacji kandydatów w Pałacu Prezydenckim ma rzekomo odpowiadać płk Krzysztof Wacławek, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Jego doświadczenie ma być kluczowe w ocenie przedstawionych dokumentów i przygotowywaniu rekomendacji dla prezydenta.

To właśnie on, według doniesień, analizuje dokumentację i ocenia kandydatów. W przeszłości miał być również zaangażowany w procedurę przyznawania obecnemu prezydentowi poświadczenia bezpieczeństwa, co może świadczyć o dużym zaufaniu, jakim go darzy głowa państwa.

Konsekwencje dla państwa i możliwa frustracja w służbach

Przedłużający się impas w sprawie nominacji to nie tylko element gry politycznej. Może on nieść za sobą realne, negatywne konsekwencje. Potencjalny brak awansów może oznaczać zahamowanie rozwoju zawodowego dla wielu oficerów, co z kolei grozi frustracją i falą odejść ze służby.

W środowisku służb specjalnych ma rosnąć niepokój. Funkcjonariusze, którzy od miesięcy czekają na decyzję, mogą czuć się przedmiotem politycznej rozgrywki. Taka sytuacja potencjalnie osłabia zaufanie do przełożonych i instytucji państwa. Na szerszym forum pogłębiający się spór polityczny między prezydentem a rządem może negatywnie wpłynąć na koordynację działań w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Na razie nic nie wskazuje na szybkie rozwiązanie konfliktu. Jeśli Kancelaria Prezydenta nie otrzyma satysfakcjonujących wyjaśnień, część wniosków może zostać ostatecznie odrzucona. To zwiastuje dalszą eskalację napięcia w jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent RP Karol Nawrocki w Wilnie

