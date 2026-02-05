Pat w Sejmie? Nowy sondaż daje do myślenia

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-05 13:43

Zgodnie z najnowszym sondażem, polska scena polityczna zmierza w kierunku, w którym każdy głos może mieć znaczenie decydujące. Koalicja Obywatelska dominuje w preferencjach wyborczych, ale szczegółowa analiza podziału mandatów ujawnia, że utworzenie rządu po wyborach może zależeć od pojedynczych posłów, zapowiadając potencjalny impas.

sejm

i

Autor: Szymon Starnawski/Murator Najprościej rzecz ujmując, ustawa o sygnalistach ma im dać ochronę przed odwetem za doniesienie o naruszeniu prawa
  • Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu z wynikiem 32,3%, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o blisko 9 punktów procentowych.
  • Większość uprawnionych Polaków (58,5%) deklaruje chęć udziału w wyborach, jednak blisko 40% ankietowanych zapowiada, że nie weźmie udziału w głosowaniu.
  • Wyniki sondażu wskazują na możliwość powstania impasu politycznego po wyborach, ponieważ żadna z potencjalnych koalicji (KO z Lewicą lub PiS z Konfederacjami) nie ma zapewnionej bezwzględnej większości w Sejmie.

Zgodnie z sondażem United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska uzyskałaby 32,3% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość zajęłoby drugie miejsce z wynikiem 23,5%, co oznacza blisko 9 punktów procentowych straty do lidera. Na trzeciej pozycji uplasowałaby się Konfederacja z poparciem 11,2%.

Dalsze miejsca w sondażu zajęły Konfederacja Korony Polskiej z 7,7% wskazań oraz Nowa Lewica z 6,6% poparcia. Poniżej progu wyborczego, wynoszącego 5%, znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe z 4,9% wskazań, Partia Razem z 3,7% głosów oraz Polska 2050 z 2,1%. 8% respondentów nie potrafiło wskazać preferowanej partii.

Aż 88% Polaków chce odejścia Kaczyńskiego z PiS! Potężny cios w nowym sondażu

Sondaż pokazuje również, że większość uprawnionych Polaków deklaruje chęć udziału w wyborach. Łącznie 58,5% respondentów zamierza oddać swój głos, z czego 42,1% odpowiada "zdecydowanie tak", a 16,4% "raczej tak". Jednocześnie blisko 40% ankietowanych zapowiada, że nie weźmie udziału w głosowaniu.

Scenariusze powyborcze 

Analiza wyników sondażu w kontekście podziału mandatów sejmowych wskazuje na możliwość powstania impasu politycznego. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica mogłyby liczyć łącznie na 227 mandatów. To o cztery mandaty mniej niż wynosi bezwzględna większość w Sejmie, niezbędna do samodzielnego powołania rządu.

Z drugiej strony, PiS w koalicji z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej mogłyby wspólnie uzyskać 232 mandaty. Warto zaznaczyć, że jeden mandat przypadłby przedstawicielowi mniejszości niemieckiej. Taka konfiguracja sugeruje, że po wyborach utworzenie stabilnej większości rządowej mogłoby być trudne, a ostateczny kształt rządu mogłyby zadecydować pojedynczy posłowie lub mniejsze ugrupowania.

QUIZ. W którym województwie urodził się ten znany polski polityk?
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od prezydenta. W którym województwie urodził się Karol Nawrocki?
Express Biedrzyckiej - Tomasz Sekielski
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ