Sekielski: Nawrocki powinien uważać z kim tańcuje, bo to zawodnicy wagi ciężkiej 

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-02-05 15:04

W czwartek 5 lutego gościem w "Expressie Biedrzyckiej" był m.in. znany dziennikarz Tomasz Sekielski. - Nawrocki już dawno wypowiedział wojnę koalicji - rządzącej - stwierdził jednoznacznie, dodając przy tym jednak, że "w sprawie Rady Bezpieczeństwa Narodowego ktoś bardzo źle doradził panu prezydentowi". Mówił też m.in. o odejściu z polityki Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczcie całą rozmowę!

