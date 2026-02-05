Zełenski oficjalnie podziękował Polsce za pomoc. Tak mówił o Polsce, poruszające słowa

Prezydent Zełenski dziękuje Polsce za pomoc, podkreślając kluczowe wsparcie energetyczne i humanitarne w obliczu rosyjskiej agresji.

„Dziękujemy za generatory, które bardzo pomogą Ukrainie”

W obliczu nieustającego rosyjskiego terroru wymierzonego w infrastrukturę krytyczną, każde wsparcie dla ukraińskiego sektora energetycznego jest na wagę złota. Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Kijowie wprost wyraził wdzięczność, nadając polskiej pomocy bardzo osobisty wymiar.

"Dziękuję Polakom za wszelką pomoc, dziękujemy za przekazanie sprzętu energetycznego, zwłaszcza generatorów, które bardzo pomoże Ukrainie" — powiedział Zełenski.

Słowa te podkreślają, jak kluczowe jest to wsparcie dla zapewnienia Ukraińcom normalnych warunków do życia. Zapowiedź zacieśnienia współpracy w zakresie dostaw gazu to kolejny krok w kierunku wzmocnienia odporności energetycznej Ukrainy w obliczu nadchodzących wyzwań.

Militarny filar sojuszu: „Coś więcej niż wstęp do praktycznej współpracy”

Najważniejszym sygnałem strategicznego zwrotu w relacjach jest przełom w dziedzinie przemysłu obronnego. Premier Donald Tusk nadał tej kwestii najwyższy priorytet, określając podpisany list intencyjny jako fundament pod realne działania. Jak sam stwierdził, nie jest to tylko symboliczna deklaracja.

"Nasza współpraca musi przybierać coraz bardziej konkretne wymiary, podpisaliśmy wspólnie list intencyjny, który jest nie tylko intencją, ale tak naprawdę jest czymś więcej niż wstęp do praktycznej współpracy. To było naszym celem od wielu, wielu miesięcy" — zaznaczył premier Tusk.

Celem jest uruchomienie wspólnej produkcji zbrojenia i amunicji w zakładach na terenie obu krajów. Ta inicjatywa, obejmująca także rozwój dronów i wymianę technologii, ma na celu długofalowe wzmocnienie potencjału obronnego całego regionu i uniezależnienie się od zewnętrznych partnerów. [propozycja linku wewnętrznego: polski przemysł zbrojeniowy]

Wspólny front dyplomatyczny. Presja na Rosję i plany odbudowy

Równolegle do ustaleń militarnych, Polska i Ukraina koordynują swoje działania na arenie międzynarodowej. Wołodymyr Zełenski jasno określił cele dyplomatyczne, podkreślając konieczność dalszego wywierania presji na agresora. Prezydent Ukrainy zaapelował o wprowadzenie silnego, 20. pakietu sankcji, który „zmotywuje Rosję do zakończenia wojny”. Wskazał również na kluczowe źródło finansowania przyszłej rekonstrukcji kraju.

"Zamrożone aktywa powinny zostać wykorzystane do odbudowy Ukrainy po rosyjskiej agresji" — stanowczo oświadczył Zełenski.

To jednoznaczne stanowisko, w pełni popierane przez stronę polską, ma na celu zapewnienie, że to agresor poniesie finansowe konsekwencje swoich działań.

Fundament zaufania: „Długo wyczekiwana decyzja”

Strategiczny sojusz wymaga fundamentu w postaci wzajemnego zaufania i szacunku, które buduje się także poprzez ważne gesty. Premier Donald Tusk publicznie docenił osobistą rolę prezydenta Ukrainy w poprawie historycznych relacji. Jako namacalny dowód wskazał na konkretną, symboliczną decyzję.

"Bardzo dziękuję za decyzję długo wyczekiwaną przez także społeczność Polaków tu w Kijowie, czyli zwrotu parafii kościoła św. Mikołaja" — powiedział Tusk.

Ten krok, mający ogromne znaczenie dla Polaków na Ukrainie, jest dowodem, że partnerstwo między narodami opiera się nie tylko na wspólnych interesach, ale również na wzajemnym zrozumieniu i pojednaniu.

Poniżej galeria zdjęć: Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Kijowie. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim

