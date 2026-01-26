Spotkanie Nawrocki-Sikorski. Wydano oficjalne oświadczenie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-26 17:47

W poniedziałek 26 stycznia doszło do spotkania ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z prezydentem Karolem Nawrockim. Głównym tematem rozmów była kwestia nominacji dla kilkudziesięciu ambasadorów, która od miesięcy stanowi punkt sporny między resortem a Pałacem Prezydenckim.

Radosław Sikorski & Karol Nawrocki

i

Autor: Joerg Carstensen & Marek Kudelski/Super Express/ Associated Press
  • Spotkanie ministra Sikorskiego z prezydentem Nawrockim miało na celu przełamanie impasu w sprawie nominacji ambasadorów.
  • Głównym punktem spornym jest kandydatura Bogdana Klicha na stanowisko ambasadora w Waszyngtonie.
  • Mimo napięć, obie strony dążą do znalezienia rozwiązania.

Po zakończeniu rozmów rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, wydał komunikat w serwisie X. Stwierdził w nim, że spotkanie przebiegło "w dobrej, konstruktywnej atmosferze, w duchu porozumienia". 

- Zmierzamy w stronę znalezienia rozwiązania dla okoliczności, przed którymi stanęły obie strony. Liczymy, że efekty będziemy mogli zobaczyć już w najbliższym czasie - stwierdził.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, które rozpoczęło się o godzinie 14:00, miało na celu przełamanie impasu w sprawie obsady stanowisk ambasadorskich. Według doniesień medialnych, największym punktem spornym pozostaje kandydatura Bogdana Klicha, byłego ministra obrony, który obecnie pełni funkcję chargé d’affaires w ambasadzie w Waszyngtonie.

- Pałac w ogóle z nami nie rozmawia. Dlatego minister Sikorski bardziej idzie tam posłuchać, czy i co oni mają do powiedzenia, niż samemu wychodzić z kolejnymi propozycjami ustępstw - powiedział w rozmowie z WP pracownik MSZ.

Stanowisko Pałacu Prezydenckiego

Również ze strony Pałacu Prezydenckiego docierają sygnały o napiętej atmosferze. Współpracownik prezydenta Nawrockiego w rozmowie z mediami wyraził swoje niezadowolenie.

- Sikorski jest niepoważny i tak go traktujemy. Albo zrobi jak prezydent chce, albo dalej będzie tak, jak jest - uznał.

Nawrocki na czele rankingu zaufania. Ale ten sondaż jest jak zimny prysznic! Prezydenta goni Tusk i szef MSZ!

Pałac Prezydencki zarzuca szefowi MSZ "rozgrywanie dziennikarzy i publikowanie listów". Chodzi o list z 15 października ubiegłego roku, skierowany do prezydenta Nawrockiego, który Sikorski upublicznił. W liście tym proponowano nową formułę współpracy w kontekście nominacji ambasadorskich, zakładającą wstrzymanie procedowania danej kandydatury w przypadku wątpliwości prezydenta, do czasu osobistej rozmowy ministra z prezydentem.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Radosław Sikorski
31 zdjęć
Sonda
Jak oceniasz Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych?
POSEŁ ĆWIK: MUSIMY SZYBKO WYJŚĆ Z KLINCZU
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOSLAW SIKORSKI
KAROL NAWROCKI