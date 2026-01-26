Poseł 2050 zapytany o Hołownię. Wprost mówi, co o nim sądzi

Sławomir Ćwik, poseł z Polski 2050 gościł w "Porannym Ringu". Polityk został zapytany, czy do końca stycznia poznamy nowego przewodniczącego, nową przewodniczącą Polski 2050? - Tak powinno się dokonać zgodnie z uchwałą Rady Krajowej, że do 31 stycznia ma być przeprowadzona, powtórzona druga tura wyborów w sprawie wyboru przewodniczącego partii - ocenił. W rozmowie został też poruszony temat Szymona Hołowni. Jakie słowa padły? Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.