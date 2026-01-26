Spotkanie Nawrockiego z Sikorskim. Dogadają się? Niedawno nie szczędzili sobie uśmiechów

O terminie spotkania prezydenta z szefem MSZ, poinformował w połowie miesiąca prezydencki minister Marcin Przydacz. MSZ przekazało, że zaproszenie zostało przyjęte; jak podkreślił wówczas rzecznik resortu Maciej Wewiór, MSZ traktuje je jako zaproszenie do merytorycznej rozmowy. Zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i strona prezydencka podkreślają, że to, jak będą informować o efektach spotkania, zależy od przebiegu rozmowy prezydenta i szefa dyplomacji.

Nawrocki i Sikorski już wcześniej się ze sobą spotykali

Nie będzie to pierwsze spotkanie obu polityków, na którym poruszono kwestię nominacji ambasadorskich. Karol Nawrocki i Radosław Sikorski rozmawiali na ten temat m.in. w październiku. W grudniu Sikorski opublikował skan wystosowanego po tym spotkaniu listu do prezydenta, w którym szef MSZ zadeklarował chęć rozwiązania problemu dotyczącego powołania ambasadorów. Zaznaczył w nim, że jest gotów do rozmowy na temat zmiany obsady szefa placówki w Waszyngtonie. Zaproponował ponadto, by 80 proc. nominacji ambasadorskich przeznaczyć dla zawodowych dyplomatów, a pozostałe 20 procent niezawodowców podzielić po połowie - 10 procent dla rządu, a kolejne 10 - dla prezydenta. Od tego czasu MSZ wielokrotnie deklarowało, że jest otwarte na spotkanie z Karolem Nawrockim.

Spór o ambasadorów trwa już od dawna

Spór między rządem a ośrodkiem prezydenckim ws. nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 r. Wtedy szef MSZ zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur – zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu – zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał natomiast, że „nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta”. W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d’affaires.

Prezydent Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d’affaires we Włoszech.

CZYTAJ: Były szef MSZ z PiS ostro o Sikorskim. Mówi o "systemie łupów". Konflikt o ambasadorów w tle

Relacje Nawrockiego z Sikorskim. Zdjęcia mówią więcej niż tysiąc słów?

Jeśli chodzi o ważne sprawy, to Karol Nawrocki i Radosław Sikorski nieraz nie szczędzili sobie uwag. Jednak, co ciekawe, nieraz byli też zauważani w bardziej prywatnych sytuacjach, które sprawiały wrażenie, iż łączy ich sympatia. Przykład? Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym, które odbyło się niedawno w Pałacu Prezydenckim. Prezydent i minister spraw zagranicznych zostali uchwyceni w momencie, gdy żywo dyskutowali, a co więcej... śmiali się serdecznie! Kiedyś do sieci trafiło też zdjęcie ze Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wtedy także zostali zauważeni, jak miło ze sobą gawędzą.