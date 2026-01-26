Nawrocki na czele rankingu zaufania. Ale ten sondaż jest jak zimny prysznic! Prezydenta goni Tusk i szef MSZ!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-01-26 8:41

Jest nowy ranking zaufania do polityków. Wynika z niego, że wciąż największym zaufanie Polaków cieszy się prezydent Karol Nawrocki, ale od dwóch miesięcy odnotowuje on spadek notowań. Tuż za prezydentem na podium znaleźli się premier Donald Tusk oraz szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski. Sprawdź, jak radzą sobie inni politycy w tym zestawieniu.

Nawrocki, Tusk i Sikorski

Autor: Yoan Valat / AP Photo; Harry Nakos / AP Photo; ART SERVICE / Super Express
  • Z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że największym zaufaniem Polaków cieszy się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 47,7 proc.
  • Drugie miejsce w rankingu zajął Radosław Sikorski z 44 proc. zaufania, a trzecie Donald Tusk z 41,7 proc. zaufania.
  • Włodzimierz Czarzasty zajął czwarte miejsce z wynikiem 40,7 proc. zaufania.

Nawrocki liderem sondażu zaufania, ale zaliczył spadek

Jest nowy sondaż, w którym sprawdzono, którzy politycy cieszą się największym zaufaniem Polaków. Okazuje się, że niezmiennie pierwsze miejsce zajmuje prezydent Karol Nawrocki. Utrzymuje on pozycję lidera sondażu, ale z nieco słabszym wynikiem niż jeszcze w grudniu czy listopadzie. Jak wynika z sondażu zaufania IBRiS dla Onetu Karol Nawrocki zdobył wynik 47,7 proc. zaufania (z czego 25 proc. wskazało na odpowiedź „zdecydowanie ufa”, a 22,7 proc. „raczej ufa”). Brak zaufania do polityka zadeklarowało 45,9 proc. badanych („zdecydowanie nie ufa” 30,1 proc. badanych, „raczej nie ufa” - 15,8 proc.). W grudniu zaufanie do głowy państwa wyrażało 49,3 proc. ankietowanych, a w listopadzie aż 51,8 proc. co było rekordem!

Sikorski i Tusk gonią prezydenta. Nowy sondaż ukazuje prawdę! 

Drugie miejsce w nowym rankingu zajął Radosław Sikorski, któremu ufa 44 proc. badanych („zdecydowanie ufa” 18,4 proc., a 25,6 proc. „raczej ufa”). Tym samym szef MSZ zaliczył w badaniu wzrost zaufania aż o 3 pkt proc. w stosunku do badania z grudnia. Podium zamyka Donald Tusk, któremu ufa 41,7 proc. badanych („zdecydowanie” 16,1 proc., „raczej” - 25,6 proc.).

Premier polskiego rządu także zaliczył wzrost zaufania, w porównaniu z grudniowym badaniem ufa mu o 4,4 pkt proc. więcej osób. Brak zaufania do Sikorskiego i Tuska wyraziło kolejno: 48,3 i 53,3 proc. Polaków. I co więcej, jak zauważa Onet, w przypadku premiera Tuska to jego najlepszy wynik od kwietnia 2025 roku, czyli od okresu, gdy kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi weszła w ostateczną fazę. 

Kto się znalazł poza podium w rankingu zaufania? 

Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajęli: marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 40,7 proc. (wzrost o 3,3 pkt proc.), zaś nie ufa mu 45,2 proc. badanych. Dalej na liście znaleźli się: jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 37,8 proc. osób, a nie ufa mu 40,8 proc. Minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem 34,9 proc., a nie ufa mu  40,9 proc. osób. Mateusz Morawiecki (ma zaufanie 34,7 proc. osób, a nie ufa mu aż 57,9 proc. badanych). 

Na dziesiątym miejscu w rankingu znalazł się natomiast lider PiS, Jarosław Kaczyński, któremu ufa 27,6 proc. badanych. Byłemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni ufa 25,1 proc. badanych, a Sławomirowi Mentzenowi ufa 24,2 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

