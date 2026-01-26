Z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że największym zaufaniem Polaków cieszy się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 47,7 proc.

Drugie miejsce w rankingu zajął Radosław Sikorski z 44 proc. zaufania, a trzecie Donald Tusk z 41,7 proc. zaufania.

Włodzimierz Czarzasty zajął czwarte miejsce z wynikiem 40,7 proc. zaufania.

Nawrocki liderem sondażu zaufania, ale zaliczył spadek

Jest nowy sondaż, w którym sprawdzono, którzy politycy cieszą się największym zaufaniem Polaków. Okazuje się, że niezmiennie pierwsze miejsce zajmuje prezydent Karol Nawrocki. Utrzymuje on pozycję lidera sondażu, ale z nieco słabszym wynikiem niż jeszcze w grudniu czy listopadzie. Jak wynika z sondażu zaufania IBRiS dla Onetu Karol Nawrocki zdobył wynik 47,7 proc. zaufania (z czego 25 proc. wskazało na odpowiedź „zdecydowanie ufa”, a 22,7 proc. „raczej ufa”). Brak zaufania do polityka zadeklarowało 45,9 proc. badanych („zdecydowanie nie ufa” 30,1 proc. badanych, „raczej nie ufa” - 15,8 proc.). W grudniu zaufanie do głowy państwa wyrażało 49,3 proc. ankietowanych, a w listopadzie aż 51,8 proc. co było rekordem!

Sikorski i Tusk gonią prezydenta. Nowy sondaż ukazuje prawdę!

Drugie miejsce w nowym rankingu zajął Radosław Sikorski, któremu ufa 44 proc. badanych („zdecydowanie ufa” 18,4 proc., a 25,6 proc. „raczej ufa”). Tym samym szef MSZ zaliczył w badaniu wzrost zaufania aż o 3 pkt proc. w stosunku do badania z grudnia. Podium zamyka Donald Tusk, któremu ufa 41,7 proc. badanych („zdecydowanie” 16,1 proc., „raczej” - 25,6 proc.).

Premier polskiego rządu także zaliczył wzrost zaufania, w porównaniu z grudniowym badaniem ufa mu o 4,4 pkt proc. więcej osób. Brak zaufania do Sikorskiego i Tuska wyraziło kolejno: 48,3 i 53,3 proc. Polaków. I co więcej, jak zauważa Onet, w przypadku premiera Tuska to jego najlepszy wynik od kwietnia 2025 roku, czyli od okresu, gdy kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi weszła w ostateczną fazę.

Kto się znalazł poza podium w rankingu zaufania?

Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajęli: marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 40,7 proc. (wzrost o 3,3 pkt proc.), zaś nie ufa mu 45,2 proc. badanych. Dalej na liście znaleźli się: jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 37,8 proc. osób, a nie ufa mu 40,8 proc. Minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem 34,9 proc., a nie ufa mu 40,9 proc. osób. Mateusz Morawiecki (ma zaufanie 34,7 proc. osób, a nie ufa mu aż 57,9 proc. badanych).

Na dziesiątym miejscu w rankingu znalazł się natomiast lider PiS, Jarosław Kaczyński, któremu ufa 27,6 proc. badanych. Byłemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni ufa 25,1 proc. badanych, a Sławomirowi Mentzenowi ufa 24,2 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

