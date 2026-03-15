Ujawniono nieznane fakty o Karolu Nawrockim. Zaskakujące kulisy studenckiego życia

Czy wyobrażasz sobie przyszłego prezydenta Polski, który zdobywa doświadczenie w trójmiejskim lokalu? Jak podaje Onet, właśnie takie miały być początki Karola Nawrockiego. Okazuje się, że jego studenckie lata wiązały się z różnorodnymi doświadczeniami, które mogły wpłynąć na jego późniejsze zainteresowania naukowe.

Jak zapamiętali go wykładowcy?

Zgodnie z doniesieniami Onetu, wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie Karol Nawrocki studiował historię, mieli wspominać go jako studenta zaangażowanego i dobrze przygotowanego. Jeden z informatorów Onetu, jego dawny wykładowca, miał wspomnieć, że Nawrocki siedział "w tylnej ławce i żarliwie uczestniczył w dyskusji". Według cytowanego przez Onet wykładowcy, Nawrocki miał mu zarzucić, że "daje im jakąś lewacką propagandę do czytania", co wykładowca miał ocenić jako zaangażowanie, nagradzając go piątką.

Zainteresowanie przestępczością zorganizowaną – skąd się wzięło?

Szczegół z akademickiej kariery Nawrockiego, który wzbudza zainteresowanie, ujawnia inny wykładowca UG, cytowany przez Onet. Prezydent, jeszcze jako student, miał zająć się tematyką przestępczości zorganizowanej w PRL-u.

"Opowiadał ciekawie o gangsterach i przemytnikach. Okazało się, że z częścią z nich zetknął się jako student, pracując na bramce w jednym z trójmiejskich lokali, stąd referat był tak barwny".

Ta informacja, podana przez Onet, sugeruje, że osobiste doświadczenia mogły wpłynąć na wybór tematyki badawczej prezydenta.

Jaki miał być w oczach kolegów? Różne perspektywy

Obraz, jaki miał się rysować z relacji kolegów ze studiów, przedstawia Onet w nieco odmiennym świetle. Według doniesień Onetu, jeden z nich miał określać Nawrockiego jako "studenta bardzo przeciętnego". "Podczas obrony był bardzo mocno zestresowany i ciężko mu było formułować myśli" – cytuje Onet słowa kolegi. Inny rozmówca Onetu miał dodawać, że "na studiach sprawiał wrażenie pewnego siebie, choć nie zawsze znajdowało to odzwierciedlenie na egzaminach".

Mimo to, już wtedy Nawrocki miał wykazywać aktywność polityczną. Informator Onetu wspomina jego udział w pikietach przed domem Lecha Wałęsy, podczas rocznic obalenia rządu Jana Olszewskiego.

Kariera naukowa i obawy o wpływ poglądów

Po doktoracie, jak zauważa Onet, Nawrocki nie miał być już aktywnie zaangażowany w pracę naukową, co jest zrozumiałe w kontekście jego późniejszych obowiązków jako szefa Muzeum II Wojny Światowej, a następnie IPN. Jeden z profesorów UG, cytowany przez Onet, miał wyrażać opinię: "Obawiam się, że kierowanie się prywatnymi poglądami i przekonaniami dominowało i dominować będzie w jego działaniach niezależnie od pełnionych funkcji".

Mimo tych opinii, studenci, którzy mieli okazję słuchać jego wykładów już po obronie doktoratu, mieli wspominać go pozytywnie.

