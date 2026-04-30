Czarnek założy własne stowarzyszenie?! Zdumiewające ustalenia mediów

W PiS tworzy się autonomiczne stowarzyszenie parlamentarzystów o prawicowych poglądach, które ma być odpowiedzią na stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i cieszy się akceptacją Jarosława Kaczyńskiego.

W partii coraz wyraźniej zarysowują się dwie frakcje: umiarkowane skrzydło Mateusza Morawieckiego, otwarte na porozumienie z UE, oraz konserwatywne stronnictwo Czarnka, opowiadające się za twardą polityką konserwatywną i większą niezależnością wobec Unii.

Powstawanie stowarzyszeń takich jak "Rozwój Plus" i nowa inicjatywa Czarnka wskazuje na trwające wewnętrzne konflikty w PiS. Jarosław Kaczyński, akceptując ich istnienie, dąży do systemowego uregulowania ich roli w partii, a nowe stowarzyszenie ma działać w ramach rady eksperckiej.

Konserwatywne skrzydło PiS jest w trakcie tworzenia autonomicznego stowarzyszenia, które ma zrzeszać parlamentarzystów o zbliżonych prawicowych poglądach. Jak ustalił "Newsweek", liderem tego przedsięwzięcia ma zostać Przemysław Czarnek, choć politycy PiS zastrzegają, że ostateczny kształt inicjatywy może jeszcze ulec zmianie. Projekt ten cieszy się poparciem prezesa partii, Jarosława Kaczyńskiego, mimo że jego wcześniejsze stanowisko w tej sprawie bywało zmienne, od akceptacji po krytykę.

"Dwa płuca" PiS

Wewnątrz partii ma krążyć powiedzenie: "Jak dwa płuca, to dwa płuca", które odnosi się do sporu między środowiskiem Mateusza Morawieckiego a konserwatywną opozycją wobec niego. To wskazuje, że doniesienia o zażegnaniu konfliktów w PiS były przedwczesne. Obecnie obie frakcje coraz wyraźniej zaznaczają swoją niezależność. Stowarzyszenie "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego zrzesza około 40 parlamentarzystów z Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego. Po drugiej stronie, w ramach nowej inicjatywy, pojawia się koalicja europosłów Patryka Jakiego, Tobiasza Bocheńskiego, posła Jacka Sasina oraz Przemysława Czarnka. W ostatnich dniach trwała akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o powołanie nowego, konserwatywnego stowarzyszenia, do którego miało przystąpić ponad 60 posłów.

Wsparcie dla Czarnka

Poseł Bartłomiej Wróblewski otwarcie potwierdził wsparcie dla inicjatywy Przemysława Czarnka.

- Środowisko konserwatywno-wolnościowe, które od kilku lat tworzę i działa w ramach PiS, wspiera inicjatywy wzmacniające kandydaturę naszego kandydata Przemysława Czarnka na premiera - stwierdził..

Twórcy nowego stowarzyszenia podkreślają, że struktura budowana wokół Czarnka ma opierać się na wartościach konserwatywnych i postulatach dotyczących suwerenności.

- To jest konserwatywna odpowiedź na ruch Morawieckiego. Mateusz mówi, że Polska musi się rozwijać, ale musi się rozwijać na polskich zasadach, bez uległości wobec Unii Europejskiej - wyjaśnił jeden z polityków PiS.

Podział w PiS jest widoczny również w deklaracjach światopoglądowych. Frakcja Morawieckiego prezentuje się jako bardziej umiarkowane i liberalne skrzydło, otwarte na porozumienie z instytucjami Unii Europejskiej. Z kolei stronnictwo Czarnka i jego sojuszników opowiada się za twardą polityką konserwatywną i większą niezależnością wobec UE, czego przykładem jest sprzeciw wobec programu SAF

Przyszłość stowarzyszeń

Powstanie nowego stowarzyszenia nie było tajemnicą dla Jarosława Kaczyńskiego. Jeden z posłów PiS, poproszony o podpisanie wniosku.

- Powstanie tego stowarzyszenia nie jest trzymane w tajemnicy przed prezesem. Kaczyński wie, że ono powstaje i nie protestuje - oznajmił.

Ze względu na wcześniejszą akceptację działalności stowarzyszenia Morawieckiego, prezesowi trudno byłoby obecnie zakazać powstania grupy wspierającej Przemysława Czarnka. Kaczyński niedawno podkreślał, że będzie dążył do systemowego uregulowania roli stowarzyszeń w partii. Nowe, konserwatywne stowarzyszenie z udziałem takich postaci jak Sasin, Jaki, Bocheński czy Czarnek, ma działać w ramach rady eksperckiej partii. Pomysłodawcy zaznaczają, że choć nie wszyscy wymienieni liderzy muszą formalnie do niego przystąpić, wszyscy popierają jego ideologiczny kierunek.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Przemysław Czarnek:

22

Sonda Czy Przemysław Czarnek byłby dobrym premierem? Tak Nie Nie mam zdania