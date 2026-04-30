Ogłoszono kandydatów do pokojowej Nagrody Nobla. Na liście Donald Trump!

Norweski Komitet Noblowski ogłosił, że do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono 287 kandydatów.

Zgodnie z polityką Komitetu, nazwiska nominowanych pozostają tajne przez 50 lat. Mimo to, agencja AFP donosi, że wśród domniemanych kandydatów znaleźli się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Międzynarodowy Trybunał Karny oraz Greta Thunberg.

Kandydatów mogą zgłaszać m.in. członkowie zgromadzeń narodowych, szefowie państw, laureaci poprzednich nagród. Nominacje przyjmowane są do 31 stycznia, a ostateczny wybór laureata dokonywany jest przez pięcioosobowy Komitet Noblowski na początku października, po szczegółowej analizie i konsultacjach z ekspertami.

Mimo że tegoroczna liczba nominacji jest niższa niż rekordowe 376 z 2016 roku, Komitet Noblowski nadal uważa ją za znaczącą. Ta wysoka liczba zgłoszeń świadczy o rosnącym zaangażowaniu społeczeństwa międzynarodowego w kwestie pokoju i pojednania.

Statut Fundacji Noblowskiej precyzuje, kto ma prawo zgłaszać kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla. Do tej grupy należą m.in. członkowie zgromadzeń narodowych i rządów suwerennych państw, szefowie państw, członkowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze i Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, a także członkowie Instytutu Prawa Międzynarodowego, Rady Międzynarodowej Ligi Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności. Prawo do nominowania mają również profesorowie uniwersyteccy, rektorzy uniwersytetów i dyrektorzy uniwersytetów, dyrektorzy instytutów badań nad pokojem i instytutów polityki zagranicznej oraz osoby, które już otrzymały Pokojową Nagrodę Nobla.

Kontrowersje wokół Donalda Trumpa

Wiele osób ponownie zgłosiło kandydaturę byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa. W ubiegłym roku Trump publicznie wyraził swoje niezadowolenie, twierdząc, że brak nagrody byłby "dużą obrazą" dla Stanów Zjednoczonych. Mimo intensywnej kampanii autopromocyjnej, w której Trump twierdził, że zakończył osiem wojen, nagrody nie otrzymał.

Proces wyboru laureata

Nominacje muszą zostać przesłane do 31 stycznia danego roku. Norweski Komitet Noblowski ma również możliwość zgłaszania dodatkowych kandydatów na swoim pierwszym posiedzeniu. Pierwszym etapem procesu jest dyskusja nad wszystkimi zgłoszonymi kandydatami i stworzenie krótkiej listy tych, którzy zasługują na dalsze rozważenie. Następnie kandydatury z krótkiej listy są szczegółowo analizowane przez doradców Komitetu oraz norweskich i zagranicznych ekspertów. Komitet, składający się z pięciu osób powoływanych przez norweski parlament, dokonuje ostatecznego wyboru laureata na ostatnim posiedzeniu przed ogłoszeniem werdyktu na początku października.

