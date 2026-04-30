Nowe zatrzymania w sprawie afery węglowej. Były współpracownik RARS i przedsiębiorcy pod lupą

Sara Osiecka
2026-04-30 16:34

W związku z tzw. aferą węglową, która miała miejsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) dokonało zatrzymania trzech osób. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, wśród zatrzymanych znajduje się były współpracownik prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) oraz dwóch przedsiębiorców z branży węglowej. Szacuje się, że Skarb Państwa mógł stracić na tym procederze ponad pół miliarda złotych.

  • Firma, której nazwy nie podano, pomimo braku doświadczenia w branży węglowej, odpowiedniej infrastruktury i negatywnych ocen ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego i CBA, otrzymała znaczące zamówienia od RARS, a jej umowy były zmieniane na niekorzyść państwa.
  • Afera dotyczy zakupu węgla w latach 2022-2023, który okazał się być skandalicznej jakości.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie afery węglowej wpłynęło do Prokuratury Krajowej w Katowicach pod koniec lutego bieżącego roku, a informację tę podał szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Po tym zgłoszeniu nastąpiły pierwsze zatrzymania. Oprócz byłego współpracownika szefa RARS, objęły one także dwie inne osoby związane z sektorem węglowym.

Kontrowersyjne umowy

Jacek Dobrzyński w Sejmie ujawnił, że chodzi o dwóch warszawskich przedsiębiorców, których firma wcześniej nie posiadała doświadczenia w branży węglowej. Brakowało jej odpowiedniego transportu, infrastruktury, a także wykwalifikowanych pracowników. Mimo tych niedostatków, przedsiębiorstwo otrzymało znaczące zamówienia. Co więcej, ta sama firma, której nazwy nie podano, była przedmiotem weryfikacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego i CBA, uzyskując negatywne oceny, które wskazywały na jej niezdolność do prowadzenia tego typu działalności. Mimo to, ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego, a konkretnie prezes RARS, wydał rekomendację do podpisania z nią umowy.

Dodatkowo, po zawarciu umów, negocjowano i wprowadzano zmiany, które były korzystne dla przedsiębiorstwa, lecz niekorzystne dla interesów państwa. Łączna suma strat Skarbu Państwa z tego tytułu jest szacowana na ponad 500 milionów złotych.

Afera Węglowa

Afera węglowa dotyczy zakupu węgla przez rząd Mateusza Morawieckiego w latach 2022-2023. Okazało się, że zakupiony surowiec był skandalicznej jakości, nie spełniając ani parametrów, ani klauzul zawartych w umowach między przedsiębiorstwem a RARS. Według Marcina Kierwińskiego, 40% węgla zakupionego przez rząd PiS w 2022 roku nie spełniało żadnych norm jakościowych.

Obecne śledztwo jest kolejnym, które dotyczy nieprawidłowości w RARS. Poprzednie dochodzenie, związane m.in. z zakupem agregatów, doprowadziło do zatrzymania 15 osób, którym postawiono łącznie 32 zarzuty.

QUIZ. Afery polityczne w Polsce. Nie tylko Rywin i Amber Gold. Pamiętasz, czym się bulwersowaliśmy?
Pytanie 1 z 10
No ale na początek nie może być niczego innego. Kim był Lew Rywin, w momencie wybuchu afery?
