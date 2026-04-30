Poseł Tuska powiedział TO na antenie! Gozdyra myślała, że się przesłyszała

Piotr Margielewski
2026-04-30 14:27

W czwartek w Sejmie odbyły się głosowania nad dalszym losem Pauliny Hennig-Kloski i Jolanty Sobierańskiej-Grendy na stanowiskach ministra klimatu i zdrowia. Ostatecznie cała koalicja tworząca rząd Donalda Tuska zagłosowała za tym, aby obie panie dalej pracowały w KPRM. Czy wpływ na głosujących mogły mieć słowa Witolda Zembaczyńskiego? Poseł KO, goszcząc w programie Agnieszki Gozdyry na antenie Polsat News, w bardzo nieparlamentarnych słowach zwrócił się do posłów, którzy mogli rozważać głosowanie za ich odwołaniem. Słowa, których użył, wprawiły w skonfundowanie prowadzącą, która początkowo myślała, że się przesłyszała. Zembaczyński wyprowadził ją szybko z błędu, ponownie używając słów mało przystających do parlamentarzysty.

Witold Zembaczyński

i

Witold Zembaczyński

Czwartkowe głosowanie nad losem dwóch pań z rządu Donalda Tuska było jednym z tematów środowego programu "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News. Jej gościem był m.in. Witold Zembaczyński, który zdecydował się na szalenie mocną opinię w tej sprawie. Poseł Koalicji Obywatelskiej udowodnił już kulkukrotnie, że nie ma hamulców w starciu z przeciwnikami politycznymi i potrafi przekraczać granice dobrego smaku. Tak też stało się tym razem.

Zobacz: OFICJALNIE! Sejm podjął decyzję ws. minister klimatu! Wiemy, co z Pauliną Hennig-Kloską

Nie po to wygraliśmy z tym demonicznym PiS-em w 2023 roku, nie po to 11 milionów ludzi wyciągnęliśmy z domu, żeby potem ktoś nie rozumiał tego, że bycie w koalicji rządzącej, w koalicji 15 października, to jest popieranie Rady Ministrów, a nie jej rozbieranie z opozycją – oświadczył stanowczo Zembaczyński. - Jeżeli ktoś tak zrobi, dla mnie będzie nielojalną mendą - dodał zaskakująco.

Na takie słowa zareagowała szybko przedstawicielka Centrum. - Panie pośle, to jest dla mnie nieakceptowalny język, to pan o tym wie. Sytuacja jest trudna, ale nie powinniśmy tak mówić o koalicjantach, nie powinniśmy tak mówić o nikim - oceniła Barbara Oliwiecka z Centrum.

Sprawdź: Jest decyzja Sejmu ws. minister zdrowia! Co z Jolantą Sobierańską-Grendą?

Ja nie wiem co zrobi pan Romowicz czy pan Iksiński czy pani jakaś tam. Ja tylko mówię wprost, o prostej zasadzie. To jest test na lojalność - odparł jeszcze Zembaczyński.

Sonda
Czy Paulina Hennig-Kloska powinna zostać odwołana z funkcji ministra klimatu i środowiska?
Sonda
Czy minister zdrowia powinna stracić stanowisko?
Warzecha Kontra WITOLD ZEMBACZYŃSKI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA GOZDYRA
WITOLD ZEMBACZYŃSKI