Kolejne weta prezydenta Nawrockiego! Prezydent wypalił o małżeństwach w stylu Las Vegas

Podpisy i weta – decyzje oparte na wartościach

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie prezydneta, Karol Nawrocki przedstawia uzasadnienie swoich ostatnich decyzji dotyczących podpisywania oraz wetowania kilku aktów prawnych. Jak przyznał zdecydował się w oparciu o wyznawane wartości i zobowiązania złożone Polakom zaakceptować te ustawy, które służą Polsce, a zawetować te, które ocenił jako szkodliwe dla naszego kraju i naszej przyszłości

- Podpisałem ustawę o zrównoważonym paliwie lotniczym. Brak zgody na tę ustawę nie zniósłby obowiązków, a raczej pogłębiłby chaos i niepewność prawną dla polskich przedsiębiorstw oraz całego sektora lotniczego. Ta decyzja została podjęta po szerokich konsultacjach. Szczególnie dziękuję członkom prezydenckich rad gospodarczej i biznesu, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w tym procesie i potwierdzili zasadność przyjęcia tej ustawy. Państwo musi być odpowiedzialne. Podpisuję tę ustawę nie dlatego, że jest ustawą idealną, ale dlatego, że jej brak byłby po prostu błędem. Podpisałem również ustawę o jakości wody pitnej. Jest to bardzo dobry przykład tego, że weto może działać konstruktywnie, że presja weta ma sens. Pół roku temu powiedziałem tej ustawie „nie”, dziś podpisałem ustawę poprawioną. Rząd uwzględnił argumenty zawarte w moim wecie - podkreślił Karol Nawrocki.

Dodał też, że warto powiedzieć, iż to już kolejna ustawa, która po wcześniejszym wecie została poprawiona i uzyskała jego podpis. - Dziś mamy szóstkę ustaw poprawionych po wecie. Tak było wcześniej z ustawą ukraińską, z tarczą energetyczną, z ustawą o zapasach ropy i gazu. Sytuacja powtórzyła się przy ustawie o środkach ochrony roślin czy przy ustawie dotyczącej pojazdów autonomicznych. Weto nie tylko blokuje. Weto naprawia. Dzięki niemu złe prawo może stać się dobre. To jest właśnie jego sens. Dlatego raz jeszcze apeluję do rządzących: „Twórzcie dobre, mądre, uczciwe ustawy w interesie Polaków, a wetu po prostu nie będzie”.

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego. pic.twitter.com/Fbp2TQjEts— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) April 30, 2026

Konstruktywne weto i odpowiedzialne podpisy

Nawrocki przekazał też, że podpisał ustawę o ochronie kobiet w sporcie. Jak ocenił, to rozwiązanie potrzebne i sprawiedliwe. - Daje zawodniczkom realne zabezpieczenie finansowe i umożliwia powrót do aktywności sportowej bez lęku o przyszłość. Wzmacnia również ochronę sędziów sportowych przed agresją. Co ważne, ustawa została przyjęta w parlamencie jednogłośnie. Ale są też momenty, gdy odpowiedzialność wymaga powiedzenia jasnego i zdecydowanego „nie”. Dlatego zawetowałem ustawę Kodeks wyborczy. Ta ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości dotyczące bezstronności i przejrzystości procesu wyborczego. Nie wzmacnia uczciwości wyborów, nie zwiększa zaufania obywateli. Przeciwnie – rodzi uzasadnione obawy o możliwość politycznego wpływu tam, gdzie musi panować absolutna neutralność.

Sednem problemu, jak wskazał prezydent, jest nowa instytucja sekretarza komisji wyborczej: - Na pierwszy rzut oka brzmi niewinnie, jednak sekretarz miałby być wskazywany przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Do tej pory podział funkcji w Komisji Wyborczej opierał się o demokratyczny wybór członków komisji i to bardzo słuszna idea. Duże wątpliwości budzi zakres kompetencji funkcji sekretarza. To nie miał być zwykły urzędnik techniczny. To miał być w praktyce nadprzewodniczący komisji wyborczej. Nie zgodzę się na rozwiązania, które mogą urodzić choćby cień podejrzeń o polityczne majstrowanie przy wyborach. Obowiązkiem prezydenta jest strzec uczciwości procesu demokratycznego, którego fundamentem są uczciwe wybory.

Nie dla zagrożenia wyborów i trwałości rodziny: "Małżeństwo to nie banał czy chwilowa zachcianka"

Zawetowana została też ustawa o rozwodzie pozasądowym. - W tej sprawie moja decyzja była jednoznaczna - zaznaczył prezydent Karol Nawrocki. I dodał: - Małżeństwo nie jest zwykłym wpisem w rejestrze. Małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego. Jest fundamentem rodziny, fundamentem wychowania dzieci, fundamentem trwania wspólnoty narodowej. Ta ustawa nie jest zmianą techniczną. To zmiana obniżająca rangę instytucji, którą Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wprost chroni. (...) Ochrona nie polega na ułatwianiu rozstania. Ochrona polega na wspieraniu trwałości pomimo różnych trudności. Proponowana ustawa przewidywała możliwość szybkiego rozwiązania małżeństwa przed urzędnikiem stanu cywilnego bez udziału sądu. Decyzja sądu o zakończeniu małżeństwa to nie jest formalność. To gwarancja, że decyzja o rozwodzie jest przemyślana, rzeczywista i nie krzywdząca dla żadnej ze stron. W realnym życiu istnieją różne okoliczności – zależności ekonomiczne, presja psychiczna, nierównowaga sił. Sąd może te sytuacje dostrzec i reagować. Urzędowy formularz nie.

Co więcej, jak przekazał prezydent, ustawa uzależnia typ rozwodu od tego, czy są dzieci. Małżeństwa bez dzieci już po roku związku mogłyby rozstać się przed urzędnikiem, a te z dziećmi musiałyby wykorzystać drogę sądową. - Świadomość takiej procedury rozstania wymagającego wyłącznie kilku podpisów zachęci do traktowania małżeństwa jedynie jako związku na próbę. W takiej sytuacji decyzja o dziecku stawałaby się przeszkodą do jego łatwego rozwiązania. To jest społecznie szkodliwe, szczególnie dziś, gdy Polska mierzy się z dramatycznym kryzysem demograficznym. Państwo powinno wspierać trwałość rodzin i decyzję o posiadaniu dzieci, a nie tworzyć przepisy, które zniechęcają do rodzicielstwa.

Nagle Karol Nawrocki nawiązał do... ślubów w Las Vegas! - Małżeństwo w stylu Las Vegas – szybko zawarte i proste do zakończenia – to może być ciekawa scena filmowa. W poważnym państwie prawo i ustawy to nie pisanie scenariusza filmowego. Małżeństwo to nie banał czy chwilowa zachcianka. To instytucja objęta szczególną ochroną państwa. Stanowi o tym artykuł 18 Konstytucji, zobowiązujący państwo i wszystkie jego instytucje do podejmowania działań zmierzających do umacniania więzi rodzinnych i małżeńskich. I takim wartościom pozostaje wierny.

Premier Tusk komentuje weto prezydneta. Oj, uszczypliwie!

Sprawę weta o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zdążył już skomentować w uszczypliwy sposób, premier Donald Tusk: - Prezydent zawetował ustawę o rozwodzie pozasądowym. Czuję, że najbardziej niezadowoleni z tego będą posłowie PiS.

