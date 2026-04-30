Najnowszy sondaż partyjny zelektryzuje Polaków. Spadki Konfederacji, a Koalicja Obywatelska wzmacnia pozycję

Najnowszy sondaż United Surveys pokazuje, że Koalicja Obywatelska prowadzi, ale PiS zyskuje poparcie.

Konfederacja odnotowuje spadek, co może wpłynąć na ostateczny kształt rządu.

Kto prowadzi w wyścigu do Sejmu?

Zgodnie z najnowszym badaniem pracowni United Surveys, Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, zdobywając 31,8 procent poparcia, co stanowi wzrost o 1,3 punktu procentowego. To wynik, który umacnia jej pozycję, ale jak się okazuje, nie gwarantuje spokoju. Tuż za nią, na drugim miejscu, plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,5 procent, również odnotowując wzrost o 0,8 punktu procentowego. Podium zamyka Konfederacja, która uzyskała 12,6 procent, ale jednocześnie zanotowała spadek o aż 1,6 punktu procentowego. To właśnie ten wynik może okazać się kluczowy dla dalszych rozstrzygnięć.

Co oznaczają spadki po prawej stronie?

Na kolejnych miejscach uplasowała się Lewica z 8,5 procent poparcia, zwiększając swój wynik o 0,5 punktu procentowego. Co ciekawe, do Sejmu weszłaby również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, zdobywając 6,8 procent. Jednak i w tym przypadku odnotowano spadek o 1,6 punktu procentowego. To oznacza jedno: całe środowisko Konfederacji traci impet, mimo że nadal utrzymuje zdolność parlamentarną. Ten trend może mieć daleko idące konsekwencje dla układu sił, otwierając drogę do nieprzewidzianych koalicji.

Kto znalazł się poza Sejmem?

Poniżej progu wyborczego znalazły się trzy ugrupowania, które wciąż walczą o powrót do gry. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 4,6 procent poparcia, Partia Razem 3,8 procent, a Polska 2050 zaledwie 1,1 procent. Warto zauważyć, że niezdecydowani stanowią aż 6,3 procent badanych, co jest pulą głosów, która wciąż może znacząco wpłynąć na ostateczny kształt sceny politycznej i odwrócić losy wyborów.

Podział mandatów

Symulacja podziału mandatów, oparta na analizie prof. Jarosława Flisa, wskazuje na bardzo wyrównaną walkę, która z pewnością podniesie ciśnienie politykom. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 192 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość na 143, Konfederacja na 64, Lewica na 36, a Konfederacja Korony Polskiej na 25 mandatów. Sumując mandaty KO i Lewicy, otrzymujemy 228, co oznacza, że do samodzielnej większości (231 mandatów) zabrakłoby im zaledwie trzech. To zaledwie krok od sukcesu, ale w polityce ten krok bywa przepaścią.

Prawica ma szansę przejąć władzę?

Ten wynik otwiera drogę do zupełnie innego, zaskakującego scenariusza. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej mogłyby wspólnie zdobyć 232 mandaty. Daje im to minimalną, ale wystarczającą większość, która pozwala na przejęcie sterów państwa. To oznacza, że władza w Polsce mogłaby się zmienić, mimo że Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu. To polityczna łamigłówka, w której każdy element ma znaczenie.

Poniżej galeria zdjęć: Koalicja Kaczyńskiego z Mentzenem i Braunem

29

Biedrzycka Expressem | 2026 04 28