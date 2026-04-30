Miliardy euro na obronność. Polska finalizuje umowę SAFE po majówce

Program SAFE to unijna inicjatywa wspierająca dozbrajanie państw członkowskich, oferująca 150 mld euro niskooprocentowanych pożyczek.

Polska otrzyma 43,7 mld euro na rozwój obronności, w tym na program Tarcza Wschód, systemy antydronowe i modernizację infrastruktury.

Aż 89% funduszy trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyspieszy rozwój technologiczny i stworzy nowe miejsca pracy.

Jakie znaczenie ma termin do końca maja dla polskiego przemysłu i dlaczego rząd musiał przyjąć uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna?

Co to jest program SAFE i jakie korzyści przyniesie Polsce?

Program SAFE to unijna inicjatywa mająca na celu wsparcie państw członkowskich w dozbrajaniu i zwiększaniu ich zdolności obronnych. Przewiduje on 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek, przeznaczonych przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, z naciskiem na produkty wytwarzane w Europie. Dla Polski, która od lat stawia na rozwój własnego przemysłu zbrojeniowego, jest to szansa na przyspieszenie kluczowych projektów.

Komisja Europejska przyznała Polsce ogółem 43,7 mld euro, co stanowi znaczący zastrzyk finansowy dla krajowego sektora obronnego. Środki te mają sfinansować projekty przewidziane w polskim planie inwestycyjnym, obejmującym m.in.:

Realizację programu Tarcza Wschód: Inicjatywy mającej na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski i NATO.

Rozwój systemów antydronowych: Kluczowych w obliczu współczesnych zagrożeń hybrydowych.

Wzmocnienie obrony przeciwlotniczej i artylerii: Elementów niezbędnych dla skutecznej obrony powietrznej i wsparcia wojsk lądowych.

Modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym: Ułatwiającej szybkie przemieszczanie wojsk i sprzętu.Zgodnie z deklaracją rządu, aż 89% funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki, co przełoży się na rozwój technologiczny, tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększenie konkurencyjności krajowych firm.

Proces negocjacji i podpisanie umowy

Droga do podpisania umowy SAFE była długa i wymagała intensywnych negocjacji z Komisją Europejską. Jak podkreśliła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wysłanie przez KE ostatecznej treści umowy pożyczkowej do 18 z 19 państw członkowskich uczestniczących w programie, w tym do Polski, było zamknięciem wielotygodniowego procesu.

Z polskiej strony umowę pożyczkową SAFE podpiszą wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański. Ze strony Komisji Europejskiej sygnatariuszami będą komisarz UE ds. budżetu Piotr Serafin i komisarz ds. obrony Andrius Kubilius.

Pierwsza płatność z mechanizmu SAFE, czyli 15-procentowa zaliczka, ma trafić na polskie konto w ciągu zaledwie kilku godzin po podpisaniu umowy pożyczkowej. Jest to kluczowe dla szybkiego uruchomienia planowanych inwestycji.

Znaczenie terminu do końca maja dla polskiego przemysłu

Unijne rozporządzenie dotyczące programu SAFE przewiduje ważny termin: do końca maja państwa członkowskie będą mogły samodzielnie zamawiać sprzęt zbrojeniowy w ramach SAFE. Po tym terminie, do każdego zakupu będą musiały szukać krajów partnerskich. Dla Polski, z uwagi na silne ukierunkowanie na wspieranie rodzimego przemysłu, jest to termin o kluczowym znaczeniu.

Większość planowanych przez Polskę zakupów to zamówienia w polskim przemyśle. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapewniała, że nie ma obaw, że Polska nie zdąży z tymi zamówieniami do końca maja. To świadczy o determinacji rządu w efektywnym wykorzystaniu dostępnych środków i maksymalizacji korzyści dla krajowej gospodarki.

Kontrowersje wokół ustawy wdrażającej SAFE i alternatywne rozwiązania

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, która zakładała stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na to weto, rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna. Uchwała ta upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE.

Poniżej galeria zdjęć: Donald Tusk o programie SAFE

12

Biedrzycka Expressem | 2026 04 28