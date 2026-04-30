Przebudzenie w sondażu. Karol Nawrocki umacnia pozycję lidera, Donald Tusk awansuje na podium

Prezydent Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera zaufania z wynikiem 49,1%, jako jedyny polityk z większą liczbą wskazań pozytywnych niż negatywnych.

Donald Tusk awansował na drugie miejsce z 39,2% zaufania, wyprzedzając Radosława Sikorskiego, który spadł na trzecią pozycję.

Mateusz Morawiecki zyskuje w opozycji, plasując się tuż za podium z 36,8% zaufania, co wskazuje na dynamiczne zmiany.

Jakie konsekwencje te przetasowania w rankingu IBRiS 2025 mogą mieć dla polskiej sceny politycznej?

Prezydent Karol Nawrocki – lider z ugruntowaną pozycją

Zdecydowanym liderem rankingu zaufania IBRiS pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Z wynikiem 49,1 proc. pozytywnych wskazań, głowa państwa nie tylko utrzymuje swoją dominującą pozycję, ale również zwiększa przewagę nad pozostałymi politykami. W porównaniu z marcowym badaniem, Nawrocki zanotował wzrost zaufania o 2,8 punktu procentowego, co jest sygnałem rosnącego poparcia społecznego.

Szczegółowa analiza wskazuje, że 24,4 proc. respondentów zdecydowanie ufa prezydentowi, a kolejne 24,7 proc. raczej ufa. Co istotne, Karol Nawrocki jest jedynym politykiem w całym zestawieniu, który uzyskał więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych. Brak zaufania wobec prezydenta zadeklarowało 41,6 proc. badanych. Ten wynik podkreśla jego wyjątkową pozycję na polskiej scenie politycznej, wskazując na szerokie spektrum poparcia, wykraczające poza podziały partyjne. Stabilność i wzrost zaufania do prezydenta Nawrockiego może być interpretowany jako wynik jego działań, spójnej komunikacji oraz postrzegania go jako osoby stojącej ponad bieżącymi sporami politycznymi.

Donald Tusk awansuje na drugie miejsce. Nowa dynamika na podium

Znaczącą zmianą w rankingu zaufania jest awans premiera Donalda Tuska na drugą lokatę. Szef rządu cieszy się zaufaniem 39,2 proc. ankietowanych (17,9 proc. "zdecydowanie ufam" i 21,3 proc. "raczej ufam"). Ten wynik oznacza wyprzedzenie Radosława Sikorskiego, który przez dłuższy czas zajmował drugie miejsce w zestawieniu.

Awans premiera Tuska, mimo że towarzyszy mu wysoki odsetek braku zaufania (53,2 proc., w tym aż 39,8 proc. "zdecydowanie nie ufa"), świadczy o rosnącej akceptacji dla jego działań i polityki rządu. Wzrost zaufania do premiera może być związany z podejmowanymi decyzjami na arenie krajowej i międzynarodowej, a także z jego aktywną obecnością w mediach. Należy jednak pamiętać, że ponad połowa badanych wciąż wyraża negatywne zdanie o Donaldzie Tusku, co wskazuje na silne polaryzacje w społeczeństwie i wyzwania, przed którymi stoi jego gabinet.

Radosław Sikorski spada z podium. Wpływ polityki zagranicznej?

Minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, który w poprzednich miesiącach utrzymywał się na drugiej pozycji, w najnowszym badaniu spadł na trzecie miejsce. Obecnie ufa mu 37,4 proc. Polaków. Warto zauważyć, że w jego przypadku, podobnie jak u premiera Tuska, odsetek osób deklarujących brak zaufania jest wysoki i wynosi dokładnie 50 proc. (28 proc. "zdecydowanie nie ufam" i 22 proc. "raczej nie ufam").

Spadek Radosława Sikorskiego z podium może być interpretowany na kilka sposobów. Z jednej strony, może to być naturalna konsekwencja intensywnej aktywności premiera, który siłą rzeczy skupia na sobie większą uwagę. Z drugiej strony, rola ministra spraw zagranicznych, choć kluczowa dla wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, może być mniej widoczna dla przeciętnego Polaka w kontekście codziennych problemów. Wysoki poziom braku zaufania wobec czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej, w tym Sikorskiego, sugeruje, że mimo pozytywnych zmian, wciąż istnieje duża grupa społeczeństwa sceptycznie nastawiona do obecnej władzy.

Mateusz Morawiecki tuż za podium - wzrost w opozycji

Tuż za podium, na czwartym miejscu, uplasował się wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Zaufanie do byłego premiera zadeklarowało 36,8 proc. badanych, co stanowi wzrost o 2,7 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca. Morawiecki traci obecnie do trzeciego w rankingu Radosława Sikorskiego zaledwie 0,6 punktu procentowego, co wskazuje na zaciętą rywalizację o miejsce w czołówce.

Wzrost zaufania do Mateusza Morawieckiego, mimo że jego partia jest w opozycji, może świadczyć o konsolidacji elektoratu Prawa i Sprawiedliwości oraz o pewnym sentymencie do jego wcześniejszych rządów. Jest to również sygnał, że politycy opozycji, mimo utraty władzy, wciąż posiadają znaczący kapitał zaufania wśród części społeczeństwa.

Konsekwencje i przyszłe perspektywy

Najnowszy ranking zaufania IBRiS wyraźnie pokazuje, że polska scena polityczna jest w ciągłym ruchu. Stabilna pozycja prezydenta Karola Nawrockiego, który jako jedyny cieszy się większym zaufaniem niż brakiem zaufania, podkreśla jego rolę jako punktu odniesienia w podzielonym społeczeństwie. Z kolei awans Donalda Tuska i spadek Radosława Sikorskiego wskazują na dynamiczne zmiany w percepcji polityków rządzącej koalicji.

Wysoki odsetek braku zaufania do polityków Koalicji Obywatelskiej, przekraczający 50 proc. w przypadku czołowych postaci, jest sygnałem, że rządzący muszą włożyć jeszcze wiele wysiłku w budowanie szerokiego poparcia. Jednocześnie, wzrost zaufania do Mateusza Morawieckiego pokazuje, że opozycja wciąż ma silną bazę i potencjał do odzyskiwania poparcia.

