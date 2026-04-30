Po pogrzebie Litewki jedno zdjęcie polityków z konduktu zaczęło krążyć po sieci. Wywołało burzę

Łukasz Litewka został pochowany (29 kwietnia) w Sosnowcu, w szczególnym miejscu, tuż obok legendarnego społecznika. Jego pogrzeb w kościele pw. św. Joachima zgromadził niezliczony tłum tych, którzy chcieli pożegnać parlamentarzystę. Pogrzeb Litewki miał charakter państwowy. Dlatego też, tuż przy trumnie z ciałem polityka wartę sprawowali strażnicy ze Straży Marszałkowskiej, a trumnę okrywała biało-czerwona flaga.

Wśród żałobników, którzy przybyli pożegnać posła znaleźli się ludzie polityki: marszałek Sejm Włodzimierz Czarzasty, polityczki Lewicy posłanka Anna Maria Żukowska, minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister Katarzyna Kotula, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejata, ale też posłowie z innych opcji politycznych, m.in. Grzegorz Płaczek z Konfederacji i Mariusz Błaszczak z PiS. Obecny był także premier Donald Tusk oraz para prezydencka Karol i Marta Nawroccy, którzy do kościoła przybyli wprost z zagranicznej wizyt, którą składali w Chorwacji.

W czasie pogrzebu było wiele wzruszających momentów, poczynając od wręczenia rodzinie pośmiertnie nadanego Litewce odznaczenia państwowego. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ojcu tragicznie zmarłego posła Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Niezwykle poruszająca była wygłoszona przez biskupa Artura Ważnego homilia, a także przemówienia kolegów posła Łukasza Litewki. Wiele osób śledzących pogrzeb w mediach podkreślało, że to była wyjątkowa uroczystość.

Niestety, tuż po pogrzebie w sieci zaczęły pojawiać się zarzuty dotyczące polityków lewicy. Wszystko przez jeden kadr wykonany w czasie, gdy kondukt pogrzebowy szedł w stronę cmentarza. Kadr przedstawiający uśmiechniętych Krzysztofa Gawkowskiego i Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk od razu pochwycił poseł PiS, Dariusz Matecki i opatrzył go komentarzem: - Co was tak bawiło na pogrzebie? Od razu przypomina mi się piosenka Kukiza: "Jak ja się wami * brzydzę Jak ja was dobrze * znam Jak ja się bardzo ludziom dziwię Którzy wybrali taki chłam”.

— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) April 29, 2026

A po zwróceniu mu uwagi, że reakcje mogą być różne, odpisał internautom: - Czytam niektóre komentarze, że to normalna reakcja. NIE! To nie jest normalne zachowanie wicepremiera i ministra na pogrzebie. Nie ma tu żadnego pola do dyskusji. Wtórował mu Konrad Berkowicz z Konfederacji, puszczając w obieg ten sam kadr z komentarzem: - „Koledzy” z lewicy pogrążeni w żałobie.

W rozmowie z "Faktem" Krzysztof Gawkowski skomentował pojawiające się w sieci zdjęcia z konduktu krótko: - Podczas pogrzebu poleciała mi łza, a w trakcie konduktu rozmawiałem z różnymi ludźmi i wspominaliśmy Łukasza Litewkę. Faktycznie, można znaleźć fragmenty w nagraniu z pogrzebu, na których widać, że politycy byli poruszeni i wzruszeni w czasie pogrzebu.

i Autor: Sejm/YT/ Youtube