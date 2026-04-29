Antoni Macierewicz straci immunitet? Jest ruch komisji regulaminowej. Poszło o te słowa

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-04-29 21:37

Komisja regulaminowa Sejmu opowiedziała się za uchyleniem immunitetu Antoniemu Macierewiczowi, otwierając drogę do pociągnięcia posła Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej. Chodzi o głośne oskarżenia, które Antoni Macierewicz skierował pod adresem kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) podczas obrad Sejmu we wrześniu 2025 roku, nazywając ich "agentami rosyjskimi".

Sikorski ostro do Macierewicza w Sejmie

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Sikorski ostro do Macierewicza w Sejmie
  • Komisja regulaminowa rekomenduje Sejmowi uchylenie immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi za nazwanie kierownictwa SKW "agentami rosyjskimi".
  • Prokuratura chce postawić Macierewiczowi zarzuty publicznego znieważenia i pomówienia szefa oraz zastępców Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  • Wypowiedzi Macierewicza padły we wrześniu 2025 r. podczas debaty o rosyjskich dronach i, zdaniem komisji, miały szczególną wagę w kontekście bezpieczeństwa państwa.
  • Głosowanie w Sejmie nad uchyleniem immunitetu Macierewiczowi odbędzie się w czwartek; poseł broni się, twierdząc, że nie wymienił nazwisk i jego wypowiedź miała charakter polityczny.

Komisja regulaminowa rekomenduje uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi

W środę, podczas posiedzenia Sejmu, posłanka Maria Koźlakiewicz z Koalicji Obywatelskiej, jako sprawozdawca komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, przedstawiła kluczowe stanowisko. Komisja regulaminowa opowiedziała się za wyrażeniem zgody na uchylenie immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi przez Sejm. Oznacza to, że droga do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej byłego ministra obrony narodowej została otwarta. Decyzja ta jest efektem wniosku prokuratury, która domaga się możliwości postawienia zarzutów Antoniemu Macierewiczowi.

Polecany artykuł:

Łukasz Mejza wyrzucony z klubu PiS. Jest komentarz rzecznika partii
Chodzi o sprawę publicznego znieważenia, poprzez nazwanie agentami rosyjskimi, kierownictwa SKW podczas posiedzenia Sejmu we wrześniu 2025 r. O przekazaniu do Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu Macierewiczowi informowała pod koniec stycznia br. rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak.Prokuratorzy chcą zarzucić Macierewiczowi, że 11 września 2025 r. podczas obrad Sejmu „znieważył funkcjonariuszy publicznych - szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto – z powodu zajmowanych przez nich stanowisk – nazywając wskazane osoby agentami rosyjskimi”.

Ponadto - według komunikatu - Macierewicz miał pomówić kierownictwo SKW „o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, a więc o takie postępowanie, które mogło poniżyć ich w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk, działając tym samym na ich szkodę”.

Głosowanie w tej ważnej sprawie, które zadecyduje o dalszych losach posła, odbędzie się w Sejmie już w czwartek.

Polecany artykuł:

Macierewicz nie popuści za "świra"! Grozi sądem! Takiej odpowiedzi Sikorskiego …
Macierewicz z plastrami na brodzie
Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEJM
ANTONI MACIEREWCZ