Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych podjęła decyzję w sprawie immunitetu Antoniego Macierewicza.

Co dalej z immunitetem Antoniego Macierewicza i czy stanie przed sądem?

Sejm zdecyduje o losie Antoniego Macierewicza. Ujawnienie tajnych informacji?

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych na tajnym posiedzeniu rozpatrzyła wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Prawa i Sprawiedliwości, Antoniego Macierewicza. Prokuratura zamierza postawić politykowi PiS zarzut, że jako m.in. szef podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje.

Po posiedzeniu komisji, Łukasz Osmalak z Polski 2050 poinformował, że komisja będzie rekomendować uchylenie immunitetu Macierewiczowi. - Pan minister Macierewicz ujawnił rzeczy, których nie miał prawa ujawniać. Bronił się, natomiast nie przekonał członków komisji tymi argumentami, które podawał i które poruszał – powiedział Osmalak. Dodał, że posiedzenie komisji było „w miarę spokojne”.

Przewodniczący komisji regulaminowej, poseł Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Urbaniak powiedział, że dowody na ujawnienie przez Macierewicza tajnych informacji znajdują się w materiałach przekazanych przez prokuraturę. - Są, widziałem osobiście (...). Przeczytałem całość uzasadnienia, są. Nie mogę powiedzieć jakie, bo są utajnione, ale dowody są - mówił. Urbaniak zagłosował za uchyleniem Macierewiczowi immunitetu. W jego ocenie to, co jest w materiale dowodowym, jest „porażające”. - Sprawdziłem, te rzeczy były ujawniane w trakcie prac komisji - dodał przewodniczący.

Antoni Macierewicz odpiera zarzuty. "To kłamstwa i oszustwa!"

Jeszcze przed posiedzeniem komisji reporter TVN24 zapytał posła PiS o to, jak odnosi się do wniosku o uchylenie mu immunitetu. - To są kłamstwa i oszustwa. To jest nieprawda po to, żeby wspierać (Władimira) Putina. Taka jest funkcja tego postępowania - skomentował Antoni Macierewicz. Według niego „nie ma żadnego materiału ściśle tajnego, który prokuratura przedstawia”.

Twierdził też, że „żaden taki materiał nie jest opublikowany ani w raporcie komisji, ani w jego załącznikach”.

Podkomisja smoleńska i jej kontrowersje

Tzw. podkomisja smoleńska została powołana w 2016 roku decyzją Antoniego Macierewicza, wówczas szefa MON. W kwietniu 2022 roku Macierewicz przedstawił raport z jej prac, który kwestionował ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera. Podkomisja złożyła też w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz zabójstwa pozostałych 95 osób podróżujących do Smoleńska. Po objęciu władzy przez obecny rząd tzw. podkomisja smoleńska została rozwiązana.

