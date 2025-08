MSWiA żąda odwołania sędziów, zarzucając im naruszenie etosu sędziowskiego i podważanie niezależności sądów.

Minister Sprawiedliwości wnioskuje o odwołanie 44 sędziów-komisarzy wyborczych

Jakie kroki podejmie PKW?

MSWiA argumentuje, że działania sędziów były sprzeczne z etosem sędziowskim i podważały niezależność władzy sądowniczej, na co zwrócił uwagę Minister Sprawiedliwości. Resort oczekuje pilnej decyzji PKW w tej sprawie, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół wyborów i niezależności organów państwowych. Sprawa budzi kontrowersje i rodzi pytania o przyszłość polskiego sądownictwa.

Dlaczego MSWiA chce odwołać sędziów z PKW?

Jak podkreśla MSWiA, sędziowie, których dotyczy wniosek o odwołanie, czynnie poparli wybór sędziów do tzw. neo-KRS, oraz brali udział w procedurze nominacyjnej. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa to za naruszenie etosu sędziowskiego i podważenie niezależności władzy sądowniczej. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek wystąpił do szefa MSWiA z wnioskiem o odwołanie aż 44 sędziów pełniących funkcję komisarzy wyborczych. Jest to jedna z jego pierwszych decyzji po objęciu stanowiska, co pokazuje determinację w dążeniu do zmian w sądownictwie.

Rzecznik KBW Marcin Chmielnicki poinformował, że w poniedziałek po południu trwało posiedzenie PKW i nie było jeszcze informacji, czy do Komisji wpłynęło pismo w sprawie wniosku MSWiA. Decyzja PKW może mieć daleko idące konsekwencje dla przyszłych wyborów.

Co dalej z komisarzami wyborczymi? Jakie kroki podejmie PKW?

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, komisarza wyborczego można odwołać przed upływem kadencji w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków. Decyzję o odwołaniu podejmuje PKW. MSWiA wskazuje nowych kandydatów spośród osób z wyższym wykształceniem prawniczym, które dają rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. Ta sama osoba może być ponownie powołana na stanowisko komisarza.

