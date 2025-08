Prof. Dudek rozgryzł Karola Nawrockiego? "Prezydent elekt miał stworzyć zespół na czas wojny"

Na czele Kancelarii Prezydenta stanie Zbigniew Bogucki, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Jak stwierdził prof. Dudek, jego nominacja jest znacząca, gdyż, obok Pawła Szefernakera, jest on jedynym czołowym politykiem PiS w bezpośrednim otoczeniu Nawrockiego. Politolog twierdzi, że Bogucki ma za zadanie uspokajać prezesa Kaczyńskiego, że prezydent nie działa przeciwko Nowogrodzkiej, a także budować wizerunek Nawrockiego jako osoby bardziej umiarkowanej – sam Bogucki jest bowiem kojarzony z umiarkowanym skrzydłem PiS. Jak zauważa, Przemysław Czarnek nie objął funkcji szefa kancelarii, co oficjalnie tłumaczono jego niechęcią do rezygnacji z wiceprezesury w PiS, co miało być warunkiem Nawrockiego.

Zastępcą Boguckiego będzie Adam Andruszkiewicz, polityk, który karierę zaczynał w Ruchu Narodowym, a następnie związał się z PiS. Oczekuje się, że Andruszkiewicz będzie aktywnie komentował bieżące sprawy polityczne. Wśród innych kluczowych nominacji znaleźli się:

• Agnieszka Jędrzak, urzędniczka z Instytutu Pamięci Narodowej, która obejmie stanowisko ministra odpowiedzialnego za kontakty z Polonią.• Jan Krzysztof Ardanowski, który rozstał się z PiS, będzie odpowiadał za kwestie rolnictwa. Jego rola ma polegać na recenzowaniu polityki rolnej obecnego rządu.• Sławomir Cenckiewicz, postać niezwiązana dotychczas z PiS, zajmie się polityką zagraniczną i obronną.

Karol Nawrocki patronem sojuszu PiS-Konfederacja?

Jak usłyszeliśmy w programie "Dudek o polityce", Karol Nawrocki postrzega siebie jako patrona przyszłego sojuszu PiS i Konfederacji. Dobór kadr do Kancelarii ma na celu zapewnienie wiarygodności jego działań zarówno dla wyborców PiS, jak i Konfederacji. Cały zespół jest szykowany „na czas wojny”, ponieważ „wojna prezydenta Nawrockiego z obozem rządzącym z Donaldem Tuskiem jest oczywistą oczywistością”. Nie jest jeszcze jasne, która strona zada pierwszy cios, ale konflikt jest przesądzony.

Według prof. Dudka, prezydent elekt wyraźnie komunikuje, że nie spieszy się ze spotkaniem z premierem Donaldem Tuskiem, którego konsekwentnie uznaje za „najgorszego premiera po roku 1989”. Deklaruje, że spotkanie będzie konieczne ze względu na oczekiwania Polaków co do rozmów i współpracy w ważnych sprawach narodowych, ale jednocześnie sugeruje, że będzie czekał, aż to Tusk "uderzy pierwszy".Jednym z pierwszych projektów legislacyjnych, które Nawrocki zamierza procedować, jest nowa ustawa medialna. To oznacza próbę „wyrwania na nowo TVP w likwidacji z rąk obozu rządzącego”.

- Pochwalę prezydenta po pierwsze, co wielu zaskoczy, za to, że dba o wizerunek Rzeczpospolitej już w tej chwili, chociaż jeszcze nie jest zaprzysiężony. Rzeczywiście będzie się chciał dobrze prezentować. Cieszę się, że kupił sporo krawatów- ocenił ekspert.

Wyraził również swoje poparcie dla obrotu gotówkowego, podkreślając, że jest to „element wolności” i obrona przed totalną inwigilacją. Mimo korzystania z nowoczesnych technologii ceni możliwość wyboru płatności gotówką, co zostało pozytywnie odebrane przez komentatorów. Pojawiła się również nadzieja, że będzie podkreślał znaczenie kupowania polskich produktów.

