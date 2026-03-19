Macierewicz nie popuści za "świra"! Grozi sądem! Takiej odpowiedzi Sikorskiego się nie spodziewał

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-03-19 9:16

Napięcie między Radosławem Sikorskim a Antonim Macierewiczem sięgnęło właśnie zenitu. Po tym, jak wicepremier i szef MSZ nazwał posła PiS „świrem” podczas debaty sejmowej, były szef MON mocno się obruszył i zagroził procesem. Perspektywa ta najwyraźniej w ogóle jednak nie przestraszyła Sikorskiego. Ten nie tylko nie wycofał się ze swoich słów, ale postawił twardy warunek, uzależniając przeprosiny od jednego warunku. Choć w teorii zdaje się on nie być trudny, to ciężko wyobrazić sobie, by Macierewicz na niego przystał. O co chodzi? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Radosław Sikorski, Antoni Macierewicz

  • Konflikt Radosława Sikorskiego i Antoniego Macierewicza ponownie przybrał na sile.
  • Niedawne określenie tego drugiego mianem "świra" może skończyć się w sądzie.
  • Szef MSZ nic sobie jednak nie robi z groźby polityka PiS.

Burza w Sejmie

Do bezprecedensowej wymiany zdań pomiędzy Radosławem Sikorskim a Antonim Macierewiczem doszło podczas niedawnego posiedzenia Sejmu, gdy ten pierwszy przedstawiał informację na temat stanu bezpieczeństwa Polski. Szef dyplomacji podkreślał, że sytuacja międzynarodowa w ciągu zaledwie dwóch tygodni od jego ostatniego exposé stała się „nie poważna, a krytyczna”. Jego wystąpienie było nieustannie zakłócane przez okrzyki z ław poselskich Prawa i Sprawiedliwości, w których prym wiódł Antoni Macierewicz. Mimo próśb o interwencję skierowanych do prowadzącego obrady marszałka Włodzimierza Czarzastego, hałas nie ustawał.

W pewnym momencie Radosław Sikorski stracił cierpliwość i zwrócił się bezpośrednio do byłego ministra obrony narodowej. – Antek, świrze, gdzie są Caracale? Gdzie są Mistrale za 1 euro? Gdzie są dowody na zamach smoleński? – rzucił prowokacyjnie z mównicy sejmowej szef MSZ.

Radosław Sikorski, Antoni Macierewicz
Reakcja Macierewicza, odpowiedź Sikorskiego

Reakcja Antoniego Macierewicza była szybka, choć początkowo powściągliwa. W wywiadzie dla Telewizji wPolsce24 poseł Prawa i Sprawiedliwości dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza puścić tej zniewagi płazem. Stwierdził, że grozi procesem sądowym i z pewną ironią dodał, iż „współczuje” Sikorskiemu, sugerując, że konsekwencje prawne będą dla obecnego ministra dotkliwe.

Odpowiedź Radosława Sikorskiego na groźby procesowe była jeszcze bardziej konfrontacyjna niż jego pierwotna wypowiedź w Sejmie. Na platformie X opublikował zrzut ekranu z wywiadu Macierewicza i wystosował publiczne oświadczenie, w którym nie tylko podtrzymał swoje stanowisko, ale... poszedł o krok dalej. Jak czytamy: 

- Antek, czekam na pozew. I deklaruję, że przed sądem wycofam się ze 'świra' jeśli przyznasz się, że szkodzisz Polsce na zlecenie

