Sprawą senatora Tomasz Lenza zajmie się bydgoska prokuratura. Jest oficjalny komunikat

Senator Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Lenz (57 l.) z Torunia złożył za pośrednictwem swojego pełnomocnika zawiadomienie o przestępstwie po tym, jak portal Wirtualna Polska, napisał, że drobny zabieg w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim został wykonany u syna polityka poza kolejnością i bez dokumentacji medycznej.

Zawiadomienie Lenza trafiło do prokuratury w Toruniu. Ta odesłała je do Włocławka, potem sprawę skierowano do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Oto pena treść komunikatu Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dotyczący sprawy:

- 28 kwietnia 2026 r. do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wpłynęły dwa wnioski Prokuratora Okręgowego we Włocławku, o przekazanie do dalszego prowadzenia przez inną jednostkę organizacyjną prokuratury, dwóch postępowań związanych z działalnością szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Pierwsze postępowanie, dotyczy zrealizowania 15 marca 2026 r. zabiegu medycznego w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Z dotychczas wykonanych czynności wynika, że pacjentem szpitala był nieletni syn senatora Tomasza Lenza. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zabieg ten został wykonany poza kolejnością i z naruszeniem obowiązujących procedur. Drugie postępowanie, ściśle związane z pierwszym, dotyczy podejrzenia ujawnienia tajemnicy lekarskiej i podejrzenia nierzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Oba wnioski Prokuratora Okręgowego we Włocławku zostały poddane wnikliwej analizie.

Co do zasady, postępowanie prowadzi się w prokuraturze właściwej miejscowo dla miejsca zdarzenia. W tym wypadku, powinna być to Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim lub jednostka nadrzędna, to jest Prokuratura Okręgowa we Włocławku. Z uwagi na zawiłość, postępowania były prowadzone w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki nadrzędnej, w tym wypadku Prokurator Regionalny w Gdańsku, na wniosek kierownika jednostki podległej, może jednak przekazać sprawę do prowadzenia w innej jednostce prokuratury. Prokurator Regionalny w Gdańsku zważył, że Mariusz Trojanowski, dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, jest aktywnym działaczem lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej w powiecie aleksandrowskim, a senator Tomasz Lenz w wyborach parlamentarnych w 2023 r. startował z listy Koalicji Obywatelskiej i został wybrany senatorem z okręgu nr 11, obejmującego miasto Toruń oraz powiaty: toruński i chełmiński.

Między innymi te względy zdecydowały o przekazaniu – 29 kwietnia 2026 r. – obu postępowań poza okręg włocławski, z wykluczeniem okręgu toruńskiego, to jest do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Na postanowienie o przekazaniu sprawy do innej jednostki organizacyjnej prokuratury nie przysługuje zażalenie.

Pod komunikatem podpisał się prokurator Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

