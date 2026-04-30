Znamy szczegóły pogrzebu Andrzeja Olechowskiego. Rodzina wystosowała ważny apel

Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, doktor ekonomii, zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat.

Olechowski był nie tylko politykiem i ekonomistą, ale także miał doświadczenie w mediach (dziennikarz radiowy, prezenter muzyczny) oraz był związany z muzyką (kierownik artystyczny zespołu Trzy Korony). Na krótko przed śmiercią napisał wspólną książkę z Wojciechem Mannem pt. „Historia jednej znajomości”.

Rodzina zmarłego poinformowała o terminie i miejscu ostatniego pożegnania Andrzeja Olechowskiego. W nekrologu zamieszczonym w "Gazecie Wyborczej" czytamy:

- Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Andrzeja Olechowskiego, doktora ekonomii i polityka - Rodzina - oznajmiono.

Msza pogrzebowa odbędzie się w środę, 6 maja 2026 roku, o godzinie 14:00 w kościele św. Anny w Wilanowie. Po nabożeństwie, polityk spocznie na miejscowym Cmentarzu Wilanowskim w Warszawie. Bliscy Andrzeja Olechowskiego, żona Irena oraz synowie Marcin i Jacek, zwrócili się z prośbą do uczestników ceremonii pogrzebowej. Zamiast kwiatów, proszą o wsparcie finansowe dla Fundacji Kapucyńskiej. W nekrologu podano numer konta: 96 1030 0019 0109 8530 0030 6564.

Nie tylko polityk

Andrzej Olechowski był postacią wielowymiarową. Poza karierą polityczną i naukową, jako doktor ekonomii po SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa), miał również bogate doświadczenie w świecie muzyki i mediów. W młodości pełnił funkcję kierownika artystycznego zespołu Trzy Korony, a także pracował jako dziennikarz radiowy i prezenter muzyczny w Programie III Polskiego Radia.

Przez całe życie łączyła go silna więź z Wojciechem Mannem, znanym dziennikarzem muzycznym. Ich przyjaźń, zapoczątkowana w czasach licealnych, zaowocowała wspólną książką zatytułowaną „Historia jednej znajomości”, którą napisali na krótko przed śmiercią Olechowskiego. Publikacja ta stanowi świadectwo ich długoletniej relacji i wspólnych wspomnień.

