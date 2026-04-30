Pilne! Janusz Kowalski opuszcza klub parlamentarny PiS. Jest oficjalne oświadczenie

- Poseł Janusz Kowalski złożył rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS, co potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek.
- Nieoficjalne informacje sugerują, że Kowalski był niezadowolony z powstawania kolejnego stowarzyszenia w ramach PiS. Mimo rezygnacji z klubu, zapowiedział, że nadal będzie wspierać obóz prawicy i głosować wspólnie z PiS-em.
- R Decyzja Kowalskiego zaskoczyła wielu polityków PiS. Premier Donald Tusk skomentował rezygnację posła ironicznie na platformie X.
Informację o rezygnacji Janusza Kowalskiego z członkostwa w klubie PiS jako pierwsi podali dziennikarze RMF FM. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, potwierdził te doniesienia, informując, że rezygnacja została przyjęta. Sam poseł również skomentował sprawę w mediach społecznościowych.
- Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski – napisał Janusz Kowalski na platformie X.
Według nieoficjalnych informacji, uzyskanych przez dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego, Janusz Kowalski miał być niezadowolony z faktu powstawania kolejnego stowarzyszenia w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo rezygnacji z członkostwa w klubie, poseł zadeklarował, że nadal będzie wspierać obóz szeroko rozumianej prawicy i głosować wspólnie z PiS-em.
Reakcje polityków
Decyzja Kowalskiego zaskoczyła wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, z którymi rozmawiał dziennikarz RMF FM. Do rezygnacji posła odniósł się również premier Donald Tusk. Na platformie X zamieścił wspólne zdjęcie z Kowalskim, opatrując je ironicznym komentarzem: „A tak bardzo się dzisiaj starałeś...”.
Decyzja Janusza Kowalskiego z pewnością będzie miała swoje konsekwencje w dalszym funkcjonowaniu Sejmu i układzie sił w obozie prawicy. Pozostaje pytanie, czy inni posłowie pójdą w jego ślady i jak wpłynie to na stabilność polityczną.
