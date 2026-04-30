Pilne! Janusz Kowalski opuszcza klub parlamentarny PiS. Jest oficjalne oświadczenie

Poseł Janusz Kowalski złożył rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS, co potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek.

Nieoficjalne informacje sugerują, że Kowalski był niezadowolony z powstawania kolejnego stowarzyszenia w ramach PiS. Mimo rezygnacji z klubu, zapowiedział, że nadal będzie wspierać obóz prawicy i głosować wspólnie z PiS-em.

Decyzja Kowalskiego zaskoczyła wielu polityków PiS. Premier Donald Tusk skomentował rezygnację posła ironicznie na platformie X.

Informację o rezygnacji Janusza Kowalskiego z członkostwa w klubie PiS jako pierwsi podali dziennikarze RMF FM. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, potwierdził te doniesienia, informując, że rezygnacja została przyjęta. Sam poseł również skomentował sprawę w mediach społecznościowych.

- Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski – napisał Janusz Kowalski na platformie X.

Według nieoficjalnych informacji, uzyskanych przez dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego, Janusz Kowalski miał być niezadowolony z faktu powstawania kolejnego stowarzyszenia w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo rezygnacji z członkostwa w klubie, poseł zadeklarował, że nadal będzie wspierać obóz szeroko rozumianej prawicy i głosować wspólnie z PiS-em.

Reakcje polityków

Decyzja Kowalskiego zaskoczyła wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, z którymi rozmawiał dziennikarz RMF FM. Do rezygnacji posła odniósł się również premier Donald Tusk. Na platformie X zamieścił wspólne zdjęcie z Kowalskim, opatrując je ironicznym komentarzem: „A tak bardzo się dzisiaj starałeś...”.

Decyzja Janusza Kowalskiego z pewnością będzie miała swoje konsekwencje w dalszym funkcjonowaniu Sejmu i układzie sił w obozie prawicy. Pozostaje pytanie, czy inni posłowie pójdą w jego ślady i jak wpłynie to na stabilność polityczną.

W naszej galerii zobaczysz, jaki jest Janusz Kowalski prywatnie:

13

Sonda Twoim zdaniem Janusz Kowalski: Jest bardzo dobrym politykiem Nie nadaje się do polityki

RAPORT MNIEJSZOŚCI | NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym @pisorgpl. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski.— Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) April 30, 2026